Вторжение России в Украину показало, что сила американского военного сдерживания ослабевает.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину уже очевидно, что война в Украине - это только разминка.

Как сообщает WSJ, такое заявление сделал глава стратегического командования ВС США Чарльз Ричард, который убежден в том, что приближается большой кризис.

"Украинский конфликт, в котором мы сейчас находимся - только разминка. Приближается большой кризис. И пройдет не так много времени, и мы пройдем проверку на прочность", - отметил Ричард.

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Как говорится в материале, вторжение России в Украину показало, что сила американского военного сдерживания ослабевает, и этот факт слишком немногие готовы признать публично.

"По мере того, как я оцениваю наш уровень сдерживания против Китая, корабль медленно тонет. Он тонет медленно, но он тонет, поскольку, по сути, они внедряют свои возможности в поле быстрее, чем мы" - отметил лава стратегического командования ВС США.

Адмирал Ричард отметил, что Америка сохраняет преимущество в подводных лодках — "может быть, единственное настоящее асимметричное преимущество, которое у нас еще есть", — но даже это может исчезнуть, если Америка не наберет темп, "решив проблемы с техническим обслуживанием и начав новое строительство".

Как говорится в материале, новость в прошлом году о том, что Китай испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела весь мир и приземлилась дома, должна была вызвать больше тревоги, чем вызвала. Это означает, что Китай может поставить под угрозу любой город или объект в США и, возможно, остаться незамеченным. Тот факт, что испытание застало США врасплох и превзошло гиперзвуковые возможности Америки, усугубляет ситуацию.

"Раньше мы умели двигаться быстро, а теперь утратили это искусство", — добавил адмирал. Военные говорят о том, как мы собираемся смягчить нашу предполагаемую возможную неудачу по развертыванию новых баллистических подводных лодок, бомбардировщиков или оружия дальнего действия, вместо того, чтобы задать вопрос: "Что для этого нужно? Это деньги? Это люди? Вам нужны авторитеты?", - отметил адмирал.

Как говорится в материале, пока Китай не вторгнется на Тайвань или не предпримет какие-либо другие действия, которые нанесут ущерб интересам США или союзников, США ничего не могут с этим поделать.

Война в Украине и позиция Китая:

В августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай пока сохраняет нейтралитет.

В то же время, на сайте МИД Китая появилось сообщение о том, что Пекин будет поддерживать Россию под руководством Владимира Путина и планирует усиливать сотрудничество между странами. По мнению российского оппозиционера и экс-депутата Госдумы РФ Геннадия Гудкова, таким образом Си Цзиньпин якобы хотел успокоить Путина.

Специалисты Института науки и международной безопасности уверены, что официальный нейтралитет Китая в войне РФ против Украины на практике является постоянной, хоть и ограниченной, поддержкой.

В середине октября Financial Times сообщила, что ЕС собирается пересмотреть свою стратегию в отношении Пекина. Согласно документу, подготовленному для государств-членов дипломатической службой блока, министрам стран ЕС рекомендуется рассматривать Китай как тотального конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия.

"Китай стал еще более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и других партнеров-единомышленников", – указано в документе.

Также в документе отмечалось, что Евросоюз должен тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, усилить свою киберзащиту и диверсифицировать свою цепочку поставок за пределы Китая.

В то же время лидеры Китая и США выступили с заявлениями о том, что готовы сделать шаг к взаимопониманию.

3 ноября появилась информация о том, что Китай все больше раздражается из-за войны в Украине, которую Путин и может оставить Росси без поддержки.

4 ноября 2022 года главный дипломат ЕС призвал не ставить Китай в один ряд с Россией.

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