Россия начала терять клиентов еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Продажи оружия являлись важной частью внешней политики России, но они снижались до ее вторжения в Украину, а война, вероятно, только ускорит эту тенденцию.

Как пишет The New York Times, аналитики отмечают, что действия России на поле боя подорвали ее репутацию как военной державы. А финансовый и экспортный контроль со стороны правительств США и Европы значительно усложнит для Кремля попытки представить себя как надежного долгосрочного поставщика оружия в будущем.

"Я не думаю, что Россия сможет оправиться от этого как крупный экспортер оружия. Ненадолго, если вообще когда-либо [сможет]", – сказал Ян Стори, политолог из Института исследований Юго-Восточной Азии в Сингапуре.

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Сейчас Россия по-прежнему является вторым по величине экспортером вооружений в мире после США. Больше всего ПВО и боевые самолеты покупают Индия, Китай и Египет. В течение последних лет эти продажи значительно выросли, отмечает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Но с 2017 по 2021 год доля России на мировом рынке экспорта вооружений сократилась на 5%. Экспорт сократился примерно на четверть, в основном из-за падения спроса со стороны Индии и Вьетнама.

Аналитики отмечают, что показательна ситуация в Юго-Восточной Азии, где Россия традиционно была главным поставщиком оружия. Согласно данным SIPRI, с 2017 по 2021 год Южная Корея затмила РФ и обеспечивала 18% импорта вооружений в регионе, когда ни на одного другого экспортера не приходилось более 14%. Клиентами стали Филиппины, Таиланд, Индонезия и другие.

Пока война на Украине продолжается, а санкции против России ужесточаются, растут сомнения в качестве российского оружия, а также в способности Москвы производить современное оружие и оказывать долгосрочную поддержку клиентам, которые его покупают.

"У России просто нет технологической базы или экономики для поддержки разработки многих видов новых вооружений и компонентов", – сказал Симон Веземан, старший исследователь оружия в SIPRI.

Эксперт также отмечает, что для многих стран Юго-Восточной Азии США становятся все более привлекательным поставщиком оружия.

Джон Парачини, старший научный сотрудник американского аналитического центра RAND Corporation, подчеркнул, что для многих еще одна причина не покупать российское оружие – продемонстрировать нейтральную позицию в отношении вторжения в Украину.

"Несмотря на вероятные агрессивные усилия России по сбыту экспортных вооружений в Юго-Восточной Азии, у них будет меньше покупателей", – уверен он.

Аналитики считают, что исключение может стать Мьянма, власти которой скованы санкциями США, ограничивающими закупки оружия. Однако высказывают сомнения в том, будут ли у Кремля материалы для производства оружия.

Еще одним возможным клиентом называют Вьетнам, чей военный арсенал десятилетиями строился на советском и российском оружии. Смена поставщика может повлечь проблемы с совместимостью вооружения. Однако еще до полномасштабной войны в Украине Вьетнам пытался диверсифицировать свой арсенал, производя собственные орудия и бронетранспортеры и закупая небольшое количество оружия в Индии и Израиле. Теперь этот процесс, вероятно, ускорится, отметил Нгуен Те Фуонг, исследователь вьетнамских вооруженных сил из Университета Нового Южного Уэльса в Австралия.

Проблемы России с экспортом оружия

По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на Россию приходилась почти половина основного экспорта вооружений в Африку, в основном она поставляет оружие в Алжир, Египет, Судан и Анголу.

К лету санкции против РФ подорвали способность Кремля пополнять запасы сложных деталей, таких как системы наведения и микрочипы, используемые в высокоточные боеприпасы.

В июле американская разведка сообщала, что большие потери России в технике на поле боя в Украине уже привели к значительному замедлению поставок вооружения в Африку. Прогнозировали, что впоследствии клиенты начнут замещать российское оружие поставками из Китая и США.

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