Погибшему было 38 лет.

В субботу, 26 октября, российские оккупационные войска ударили по Константиновке Донецкой области. Враг сбросил на город две ФАБ-250, сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"1 человек погиб и 3 ранены в результате авиабомбовых ударов по Константиновке. [...] Повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки, 2 админздания, 9 нежилых помещений, 26 автомобилей, 2 газопровода и 2 линии электропередач", – написал он в Телеграм-канале.

В Донецкой областной прокуратуре отметили, что погибшему в результате атаки было 38 лет.

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"В результате обстрела телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 38-летний местный житель. Кроме того, минно-взрывные травмы и контузию получили мужчина и две женщины в возрасте 55, 67 и 73 лет", – говорится в сообщении.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что среди пострадавших в Константиновке были и правоохранители:

"Сегодня нанесен удар по Константиновке – Донецкая область. Четверо сотрудников полиции пострадали".

Атаки РФ по Украине

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирные населенные пункты Украины. Враг обстрелял Херсонскую область – погибли два человека. Смертельные ранения получили двое мужчин.

Под вражеским огнем оказалась и Харовщина. россияне обстреляли село Радьково. Вражеский боеприпас попал в частный жилой дом. Из-под завалов достали тело 65-летнего мужчины.

Накануне вечером российские дроны атаковали Киев – "шахед" влетел в многоэтажку в Соломенском районе столицы. Погибла девочка 2009 года рождения.

Под атакой оказался и Днепр. Там погибли пять человек, еще 20 ранены.

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