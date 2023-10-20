"Бороться с уклонистами надо усилением контроля за пограничной службой, показательно наказывать за взятки", - политолог Владимир Фесенко

В Верховной Раде передумали наказывать уклонистов, сбежавших за границу. Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью УНИАН рассказал, почему это произошло и является ли эта тема действительно насущной для Украины.

Недавно представитель президента в Верховной Раде Украины Федор Вениславский заявил, что изменил свое мнение относительно того, стоит ли наказывать украинцев-уклонистов, которые нелегально выехали из Украины во время войны. Как вы думаете, почему риторика изменилась? Ведь чуть раньше активно обсуждалась даже возможность экстрадировать мужчин, которые незаконно выехали за границу во время войны. Действительно ли авторы таких идей поняли, что эти вещи не сработают, или они таким образом наоборот, так сказать, "заманивают" возвращаться в Украину?

Возвращаться будут те, кто хочет возвращаться, и кто готов возвращаться. Да и как такие идеи реализовать? Каким образом? Штраф на границе брать, или что делать? Поэтому дело в другом, на мой взгляд.

Банально и просто: люди, которые знают, что такое экстрадиция, объяснили тому самому нардепу Арахамии (ранее он заявлял, что экстрадированными могут быть украинцы, которые незаконно получили справки для уклонения от призыва, - УНИАН), что это просто невозможно реализовать. Работники МВД, МИД, имеющие опыт дел по экстрадиции, знают, насколько это сложно. А когда речь идет о больших группах людей, - просто невозможно. Это первая причина.

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Во-вторых, поняли, что эта риторика вредна. В частности в теме отношения к людям, выехавшим за границу. Хотя не все это сделали, нарушив закон.

Поэтому сейчас нужна более гибкая политика, а не запугивание... Вениславский занимается, скажем так, правовыми вопросами. И он, я думаю, озвучил точку зрения не депутатов, а Офиса президента.

Какой вы видите лучший выход в этой ситуации: в смысле наказывать, не наказывать, и если наказывать, то как? Возможно, наказывать тех, кто допустил нелегальный выезд лица, взял взятку?

Для того, чтобы наказать человека, взявшего взятку, надо поймать на взятке. Невозможно наказать абстрактно, не зная, кто, когда и кому давал взятку. Всегда надо оценивать идею с точки зрения правовых механизмов.

И еще один момент: у нас сейчас это насущная проблема? Проблема номер один, как быть с людьми, которые уже уехали, нарушив закон? Я не думаю, что сейчас это приоритет номер один. У нас куча других, более важных вопросов, которые не решены, и которые надо решать: и юридически, и экономически, и социально.

В частности, речь о людях, которые выехали за границу и хотят вернуться. Но они столкнутся с серьезными проблемами.

Например, у нас десятки, если не сотни, скорее всего, сотни тысяч людей выехали в конце февраля – в марте прошлого года за границу на собственных авто. Сейчас во многих европейских странах они вынуждены были сменить украинские номера на европейские. Потому что так требует страна пребывания. А дальше - вопрос: когда они возвращаются в страну на украинских машинах, которые они приобрели в Украине, - знаете, что будет происходить? Их будут заставлять растаможивать эти машины. Вот простой пример, который касается гораздо большей группы людей, которые захотят вернуться в Украину. Но перед ними встанет вопрос: что делать с собственными авто? Это простой пример, когда можно заниматься более актуальной, более насущной проблемой.

Поэтому я считаю, что у нас есть гораздо более актуальные темы для обсуждения. Не говорю сейчас, сколько у нас выехало за границу, нарушив закон. Мы просто не знаем. Сколько? Нет ответа на этот вопрос. Если несколько десятков тысяч, я считаю, что это некритическая тема, и в таком случае можно продумать, например, штраф за нарушение закона, или какой-то другой похожий механизм.

Также надо оценить, насколько эти люди нужны будут с точки зрения общей демографической ситуации и так далее. А потом решать: заниматься этой проблемой уже сейчас, или можно чуть позже.

Но ведь надо как-то справиться с уклонистами?

Сейчас надо давать совет, с тем, чтобы теперь не выезжали. А не с теми, кто уехал.

Если бороться, то не с теми, кто уже уехал, - они уже нарушили закон и к ним в любой момент можно вернуться и наказать, при необходимости. Сейчас надо продумать, каким образом остановить эти лазейки, "дыры" на границе. Бороться с уклонистами надо усилением контроля за пограничной службой. Не наказывать тех, кто уже пропустил, - потому что это доказать невозможно. А наказывать тех, кто сейчас будет пропускать за взятки. Искать таких людей, выявлять и показательно наказывать.

В то же время наказание людей, нарушивших закон, - это отдельная тема. И я не думаю, что сейчас это тема номер один. Надо, чтобы эта проблема не обострялась. Но она может обостриться просто вследствие того, что неизбежно будет проводиться мобилизация, с которой большие проблемы.

В целом мы сейчас должны оценить ситуацию, сколько каких групп людей выехали за границу. Самая массовая группа людей - это мамы с детьми. И большое количество пенсионеров. Я думаю, что большинство пенсионеров могут вернуться. Но, если есть, куда возвращаться.

Если люди имели работу, профессию, то с этими людьми надо списаться, выяснить: готовы/не готовы они возвращаться, куда возвращаться, будет ли работа для этих людей и так далее. Этим надо заниматься сейчас. Надо оценить демографический потенциал, который Украина потеряла в результате миграции, оценить по конкретным группам. И заниматься этими группами, стимулами.

Сможем ли мы, общество, вообще закрыть глаза на нелегальный выезд определенных людей?

Речь не идет о том, чтобы закрыть глаза. Общество этого не будет делать. Если есть факт нелегальной миграции, человек неизбежно столкнется с проблемами. Если человек перешел границу без штампа в паспорте, - уже есть зацепка. И дальше можно разбираться, когда и как это произошло. За нарушение границы есть ответственность в законе.

Повторюсь, в целом мы не знаем, насколько это массовая проблема. Если это так, то у государства просто сил не хватит заниматься массовым наказанием этих людей. Однако это надо решить, но без шума вокруг этой темы: спокойно, тихо разработать механизмы законодателям вместе с МВД, МИД, пограничной службой. Соответствующие службы, имеющие дело с конкретными правовыми процедурами при пересечении границы, должны продумать, как это будет делаться. Но сначала надо оценить, сколько таких людей вообще.

На мой взгляд, сейчас это внимание на проблеме, которая не является актуальной в настоящее время. Темы, которые являются актуальными, которые касаются людей, которые хотят вернуться в Украину, или могут вернуться и столкнуться с проблемами, не обсуждаются. Вместо этого обсуждают абстрактную тему о людях, которые с высокой вероятностью вряд ли вернутся.

Таня Поляковская