По словам Мусиенко, основания так считать действительно есть.

После освобождения Херсона от российских оккупантов большинство экспертов прогнозируют стремительное продвижение ВСУ дальше. Накануне, экс-командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес выразил уверенность, что к январю 2023 года украинские войска могут освободить Мариуполь и Мелитополь.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, действительно существуют осторожные и сдержанные основания полагать, что это может быть осуществимо.

"Я почти уверен, что до конца декабря мы услышим приятные новости о деоккупированных частях украинской территории", - сказал он в комментарии 24 канала.

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По его словам, речь идет и про Юг, и про район Мелитополя и Мариуполя. Мусиенко отметил, что основания об этом говорить действительно есть.

"Не могу сказать, что это точно будет непосредственно Мариуполь уже к январю. Но то, что есть достаточно хорошие перспективы продвинуться и освобождать территории Украины, в частности на юге – это точно", – отмечает Мусиенко.

Война в Украине: прогнозы

11 ноября 2022 года украинские войска зашли в Херсон. После такого успеха ВСУ военные эксперты и аналитики расщедрились на довольно позитивные прогнозы относительно войны в Украине.

Так, советник Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович говорил, что в Мелитопольском районе региона возможно очень быстрое контрнаступление наших войск.

Аналитики Института изучения войны считают, что ВСУ должны воспользоваться ошибкой президента РФ Владимира Путина, который "подгоняет" своих военных вести наступление.

Глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что в результате выхода на правый берег Днепра на Херсонщине украинские силы обороны получили политические, военные и моральные преимущества.

Российская армия плохо оснащена и плохо подготовлена для войны в зимних условиях, поэтому, по мнению западных аналитиков, россияне просить перемирия Аналитики британского Королевского Института Объединенных служб, отметили, что Кремлю было бы очень выгодно, чтобы украинское наступление замедлилось, или остановилось до весны, потому что ему нужно время для подготовки новобранцев. При этом аналитики считают, что Кремль не будет отказываться от своих планов по уничтожению Украины. Поэтому, по мнению экспертов, не в интересах Украины отказываться от наступления этой зимой.

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