Западные аналитики отметили, что Украине важно использовать период, когда РФ меньше всего способна проводить наземные операции – до появления новых подразделений, чтобы зафиксировать преимущества ВСУ.

Российская армия плохо оснащена и плохо подготовлена для войны в зимних условиях, поэтому, по мнению западных аналитиков, россияне будут просить перемирия, но не откажутся от своих планов уничтожения Украины.

По мнению эксперов, зимняя пауза может длиться до полугода. Поэтому ожидается, что изменится тактика: РФ, вероятно, усилит атаки на инфраструктуру, чтобы терроризировать украинцев, украинцы будут обстреливать российские цели на оккупированных территориях, передает Голос Америки.

Заместитель министра обороны США по стратегическим вопросам Колин Каль отметил, что дожди и снег "усложнят широкомасштабные наступательные действия", поэтому ожидается, что "обе стороны будут обмениваться артиллерийским огнем". Каль добавил, что "россияне, похоже, намерены продолжать обстреливать украинскую гражданскую инфраструктуру крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками".

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Аналитики из британского Королевского Института Объединенных служб (RUSI) в своем исследовании согласились с этой оценкой. Они считают, что Россия будет пытаться направить усилия Украины на защиту тыла, вместо того, чтобы продвигаться на фронте.

"Для России с деморализованными силами и плохо подготовленными позициями зима, вероятно, приведет к дальнейшему падению боевого духа и значительных потерь от ранений", – считают аналитики Королевского института.

Поэтому, по их мнению, Кремлю было бы очень выгодно, чтобы украинское наступление замедлилось или остановилось до весны, потому что ему нужно время для подготовки новобранцев. При этом аналитики из RUSI считают, что Кремль не будет отказываться от своих планов по уничтожению Украины.

Поэтому, по мнению экспертов, не в интересах Украины отказываться от наступления этой зимой. Для украинцев, которых россияне систематически уничтожают не только физически, но пытаются ликвидировать и культурно как нацию, этот конфликт остается экзистенциальным, подчеркнули британские аналитики.

"Но также важно использовать период, когда Россия меньше всего способна проводить наземные операции - до появления новых подразделений – чтобы зафиксировать преимущества Вооруженных сил Украины и обучить новые подразделения", - отметили британские эксперты и добавили, что время нужно для подготовки украинских военных к новому наступлению, вероятно, в феврале.

Они также подчеркнули, что гуманитарные проблемы не должны отвлекать Запад от поставок оружия Украине.

Для этого, по мнению британских аналитиков, Кремль также попытается увеличить энергетическую зависимость украинцев от западных партнеров, а затем будет использовать дефицит энергоресурсов в Европе и экономические трудности, которые переживает население западных стран для того, чтобы убедить западную общественность перестать поддерживать украинцев, ведь деньги нужны на внутренние дела.

На самом деле и Украина, и Европа, отметили британские аналитики, имеют те же болевые точки, через которые россияне на них давят, и в этом смысле российский нарратив, предусматривающийт разницу между ситуацией внутри страны и за рубежом, "является ложной дихотомией, направленной на поляризацию мнений".

Поэтому британские аналитики считают, что партнеры Украины должны максимально оказать гуманитарную помощь населению Украины и беженцам в течение зимы.

Освобождение Херсона

11 ноября 2022 года украинские защитники зашли в Херсон. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил деоккупацию Херсона. Сообщалось, что освобождено от российских оккупантов и правобережье Херсонской области.

Экс-командующий войск США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует, что после освобождения Херсона от оккупантов украинские военные смогут наносить удары с HIMARS по позициям россиян на подступах к Крыму.

Глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан считает, что в результате выхода на правый берег Днепра на Херсонщине украинские силы обороны получили политические, военные и моральные преимущества.

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