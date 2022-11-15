Захватчики раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть в так называемую администрацию для уточнения данных о заброшенном жилье.

На захваченной территории Луганской области российские оккупанты ищут оставленные частные дома для заселения своих военнослужащих.

Речь идет о тех, которые прибыли для пополнения потерь российских подразделений, сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на вторник, 15 ноября.

Отмечается, что в населенном пункте Новоайдар российские захватчики раздают местным жителям сообщения с требованием прибыть к так называемой администрации для уточнения информации о покинутое жилье.

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Ситуация в Луганской области

Как сообщал УНИАН, председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в регионе от оккупантов уже освобождены 12 населенных пунктов. По его словам, освобожденные от российских оккупантов села Луганщины почти разрушены.

По данным Генштаба ВСУ, в Луганской области оккупанты планируют провести полную эвакуацию гражданского населения из Кременной, Северодонецка и Рубежного.

Согласно прогнозу эксперта Романа Свитана, в ближайшие несколько недель украинские силы продолжат растягивать фронт. Не исключается движение ВСУ на Луганщине и даже выход в областной центр.

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