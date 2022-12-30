Таким образом РФ опровергла заявления Запада о том, что ву нее заканчиваются ракеты.

Россия не способна защитить свою территорию, несмотря на ее заявления о том, что у нее "никогда не закончатся ракеты "Калибр".

Как отметили аналитики Института изучения войны (ISW), Россия в ответ на информацию Запада о том, что у нее почти закончились запасы высокоточных ракет своим массированным ударом по Украине 29 декабря, заявила, что у нее "никогда не закончатся ракеты "Калибр".

По оценкам аналитиков ISW, российские удары по объектам критической инфраструктуры, направленные на то, чтобы сломать украинскую волю к борьбе, терпят неудачу.

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При этом, как отметили специалисты, "неоднократные украинские удары по военным целям в российском тылу указывают на неэффективность российской противовоздушной обороны против беспилотников". Также эти события обостряют критику относительно неспособности РФ защитить собственную территорию.

На этом фоне, как подчеркнули в ISW, министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря подтвердил готовность его страны к серьезным переговорам и признания Украины как независимого участника переговоров.

Кроме того, относительно ситуации на Донбассе, аналитики отметили, что ВСУ продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной, в то время как российские войска проводили ограниченные контратаки по линии Сватово-Кременная.

Также россияне продолжали наступление в районе Авдеевки, а также вокруг Бахмута, где, вероятно, ускоряется потенциальная кульминация русского наступления. Также оккупанты продолжали вести оборонительные действия в Херсонской области.

Взрывы на российских аэродромах

В ночь на 6 декабря в РФ произошел взрыв на аэродроме "Энгельс" и на авиабазе "Дягилево" у Рязани.

В ночь на 26 декабря на аэродроме Энгельс вновь раздались взрывы. Минобороны РФ подтвердило взрыв, заявив, что он произошел из-за падения обломков сбитого украинского беспилотника".

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что последние взрывы в Энгельсе помешали планам России нанести массированный ракетный удар по Украине 26 декабря.

29 декабря на аэродроме Энгельс также прогремел взрыв.

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