Командование РФ на всякий случай переместилось подальше от города.

Силы обороны Украины ведут мощную работу в направлении Кременной Луганской области с целью ее деоккупации. Кроме того, важно освободить соседнее Сватово.

Как заявил в эфире телемарафона представитель восточной группировки войск Сергей Череватый, оба города имеют важное значение.

"На этом направлении продолжается определенное время идет мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых. Когда там будет достигнут значительный результат, мы обязательно сообщим об этом общественности", – заявил Череватый, комментируя информацию о наступлении ВСУ на направлении Сватово-Кременная.

Кроме того, также подтвердил, что оккупационное командование переместилось из Кременной в Рубежное. По его словам, "это традиционная для оккупантов практика".

"После серии поражений, которые они потерпели в Украине, они на всякий случай перемещают свои командные пункты", – добавил Череватый.

Он пояснил, что увольнение Кременной и Сватово имеет важное военное значение, ведь откроет пути к деоккупации других городов Луганской области.

Освобождение Кременной: ВСУ ведут операцию

Украинские воины ведут наступление на линии Кременная-Сватово Луганской области. Сегодня аналитики ISW констатировали, что украинские силы достигли больших успехов в направлении Сватово-Кременная Луганской области. В частности, удалось захватить российский опорный пункт возле Краснопоповки примерно в 5 км к северо-западу от Кременной.

Американская газета New York Times пишет, что украинские воины приближаются к освобождению Кременной. Деокупация Кременной ВСУ откроет путь к освобождению Северодонецка и Лисичанска.

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