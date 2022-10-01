Сейчас в Беларуси идет подготовка и совершенствование инфраструктуры железнодорожного транспорта и военных аэродромов.

Сейчас на границе с Беларусью сосредоточено до семи батальонных тактических групп.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Армияинформ.

"Нам известно, что Беларусь является союзником РФ в агрессии против нашей страны. Из воздушного пространства Беларуси наносились бомбовые и ракетные удары по территории нашего государства. Кроме этого, вдоль государственной границы Беларуси удерживаются до семи батальонно-тактических групп. Уже почти пол года продолжаются систематические учения, в которых задействованы как их вооруженные силы, так и другие составляющие их сектора безопасности", – сказал Наєв.

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Наєв также отметил, что сейчас в Беларуси идет подготовка и совершенствование инфраструктуры железнодорожного транспорта и военных аэродромов. В дальнейшем их могут использоваться для перевозки воинских подразделений страны-агрессора.

Участие Беларуси в войне против Украины

Хотя в течение 7 месяцев полномасштабной войны РФ против Украины в Беларусь активно поддерживала агрессора, в частности, позволяя транспортировку военной техники и личного состава россиян и нанесение ракетных ударов по украинским городам со своей территории, Минск все еще воздерживается от прямого участия в боевых действиях.

Украинское Минобороны отмечает, что угроза со стороны Беларуси существует, и исключать ее нельзя.

Особую военную активность на территории Беларуси фиксируют на протяжении последних недель. В частности, в Минск прибыли российские наемники из ЧВК "Лига" (ЧВК Вагнера).

Также появлялись и сообщения о том, что в Беларуси, вероятно, готовятся к приему из РФ воинских эшелонов. Также в Беларуси продолжается проверка аэродромов для их вероятного использования российскими военными.

По данным Главного управления разведки, в Беларуси планируют разместить 20 тысяч мобилизованных из России.

На фоне объявления российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации в России с 21 сентября, заговорили о возможной мобилизации и в вовлеченной в войну против Украины Беларуси. Сейчас, как уверяет непризнанный президент страны Александр Лукашенко, мобилизации не будет.

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