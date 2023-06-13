Даже после деоккупации полуострова проблема быстро не решится.

Во временно оккупированный полуостров Крым вода не будет поступать минимум год. Это связано с уничтожением россиянами Каховской ГЭС.

Об этом заявил генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире "Радио Свобода". По его словам, даже после деоккупации на первых порах обеспечить там водоснабжение Украина не сможет.

"В Крым водоснабжения не происходит, потому что уже в Каховском хранилище гораздо ниже уровень воды, чем нужен для того, чтобы идти по Крымскому каналу. Поэтому, скорее всего, минимум, год вода в Крым не будет поступать. При условии нашей деоккупации, мы тоже не сможем их обеспечить на первых порах водой", - заявил Сирота.

Он добавил, что страдать от проблем с водой, кроме Крыма, будут четыре области Украины.

"Страдать будут от проблемы водоснабжения Днепропетровская область, Запорожская, Херсонская и Николаевская. Примерно мы понимаем, что это четыре области, которые будут страдать от водоснабжения. Потому что мы знаем, что ниже 12,70 метров (это мы называли так называемой "мертвой зоной") уже заборы не работают", – сказал гендиректор "Укргидроэнерго".

Сейчас рассматриваются альтернативные решения, чтобы обеспечить украинцев хотя бы питьевой водой. Сирота отметил, что пока серьезных проблем нет. В частности, Кривой Рог имеет запасы на 1,5-2 месяца, а в остальные города, которые страдают от подтопления, воду довозят. Кроме того, чтобы обеспечить людей питьевой водой, в Херсонской области увеличиваются скважины. В первую очередь это делается возле больниц. Далее будут заниматься обеспечением технической водой.

"Мы надеемся, что какая-то часть водосливной плотины осталась и если это будет 7 метров, то это уже - лучше. Потому что потом каждый сантиметр и метр нам придется месяцами набирать. Скорее всего мы сможем дойти до какого-то определенного уровня это аж после зимне-весеннего паводка, а это еще год" - пояснил чиновник.

Критической отметкой будет уровень воды в три метра. В таком случае даже паводок может не помочь полностью его заполнить.

Подрыв Каховской ГЭС - как это влияет на водоснабжение

Как сообщал УНИАН, 6 июня рано утром российские войска взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

Почти сразу в отдельных городах оккупированного полуострова Крым воду начали предоставлять по графику, при этом в кранах появляется грязная вода.

В центре национального сопротивления заявили, что теперь россияне не знают, как обеспечить Крым водой.

Из-за подрыва Каховской ГЭС каждый житель Кривого Рога должен сократить потребление воды на 40%.

8 июня Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета согласовал выделение из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 1,5 млрд гривен для реализации в течение двух лет экспериментального проекта с строительства магистральных водопроводов. Новые линии будут проложены по направлениям: Карачуновское водохранилище - Кривой Рог - Южное водохранилище, Марганец - Никополь, Хортица - Томаковка.

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