Эти машины будут служить в качестве средства передвижения на фронте.

Германия рассказала о помощи, которую предоставила Вооруженным силам Украины за последние недели. Государство передало на нужды украинских защитников 80 пикапов.

Соответствующая информация поступила от представителей посольства Германии. Дипломаты в Twitter опубликовали фото внедорожников, предоставленных ВСУ.

Автомобили присутствовали в списке военной помощи, которую ФРГ пообещала предоставить Украине. Полный перечень опубликован на официальном сайте федерального правительства Германии.

Ранее УНИАН писал, какую технику и оборудование государство отправило для ВСУ. В список входят гранатометы, ПЗРК, мины и прочее. Здесь также нашлось место для гаубиц Panzerhaubitzen 2000, работу которых на фронте показали в конце июня.

Напомним, ранее Германия сообщила о передаче Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Однако поставка займет месяцы, так как ее будет отправлять компания-производитель Diehl, а не Бундесвер со своих складов.

На встрече формата "Рамштайн-3" ФРГ также анонсировала поставки трех дальнобойных РСЗО Mars II. Их должны отправить в Украину до конца июля или в начале августа.

При этом Германия пока поставила меньше 40% обещанной военной помощи, что подтверждает исследование Кильского института мировой экономики.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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