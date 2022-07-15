На данный момент убежище в Германии нашли около 800 000 украинцев.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину Германия выделит дополнительные 2,4 млрд евро на социальные выплаты для украинских беженцев.

Об этом заявил министр труда Германии Губертус Гайль, сообщает Reuters.

Министр напомнил, что Бюро труда Германии в прошлом месяце сообщило о росте количества безработных, поскольку украинские беженцы регистрируются в бюро в поисках работы.

В настоящее время в системе социального обеспечения Германии зарегистрировано около 360 тысяч украинцев, из которых 260 тысяч находятся в поисках работы.

Гайль добавил, что около 800 000 человек из Украины уже нашли убежище в Германии, 30% из них младше 14 лет.

Война в Украине и позиция Германии:

В начале мая 2022 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Киев. Это была первая поездка члена федерального правительства в украинскую столицу с начала полномасштабной войны в Украине.

19 мая Бербок заявила о том, что развязанная Россией агрессия против Украины бьет по всему миру, в том числе по самым бедным слоям населения.

В конце мая стало известно, за последние девять недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины.

В период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства.

5 июня 2022 года посол Украины в Германии Андрей Мельник упрекнул министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок в том, что за более чем 100 дней полномасштабной войны она ни разу не встретилась с ним.

29 июня 2022 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что если Путин захочет, война в Украине закончится уже завтра.

10 июля 2022 года Бербок заявила, что хотела бы пообещать Украине определенную помощь, но не может, поскольку для этого нужно военное вмешательство.

14 июля появилась информация о том, что Бундестаг готов к переговорам с Путиным, но есть нюансы.

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