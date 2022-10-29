К такому выводу пришли западные спецслужба на основе перехваченного разговора российских военных.

За несколько недель до начала полномасштабного вторжения в Украину в российской армии обсуждались сценарии возможного ядерного удара по Германии.

Об этом пишет Welt со ссылкой на источники.

К таким выводам пришли западные спецслужбы, которые перехватили разговор россиян во время плановых маневров флота РФ в Балтийском море в конце прошлого года.

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Отмечается, что в радиосообщении военных говорилось о ядерных ударах по трем целям: Берлину, авиабазе США в Рамштайне и авиабазе Бюхель, где Штаты хранят ядерные бомбы. Эксперты по безопасности по-разному оценили данную информацию.

Часть из них считает, что использование ядерного оружия обычно обсуждается и тренируется на военных учениях — это случалось и во время маневров НАТО. Такие разговоры не всегда представляют реальную опасность. Однако, по мнению других - россияне могли знать, что их прослушивают, поэтому намеренно заговорили о ядерном ударе, чтобы запугать противников и разжечь страх на Западе.

Россия и угрозы ядерного удара

Угрозы государства-агрессора усилились после объявления "частичной" мобилизации в России 21 сентября. Тогда президент РФ Владимир Путин заявил, что "роза ветров может повернуться" в сторону Запада.

После повреждения Крымского моста в Кремле уклонились от прямого ответа на вопрос о применении ядерного оружия в ответ на подобные события.

Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно захваченные территории Украины, которые РФ попыталась аннексировать по итогам фейковых "референдумов".

Эксперты отмечают, что ядерные угрозы России пока не выходят за рамки слов и реальная подготовка к атаке не ведется.

Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация на поле боя не повлияет на решение России насчет применения ядерного оружия против Украины. В то же время американский лидер Джо Байден задался вопросом, почему кремлевский диктатор продолжает говорить о ядерном оружии, если не собирается его использовать.

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