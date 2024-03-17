Игорь Жовква напомнил, что на сегодняшний день Украина не является членом НАТО.

Заместитель главы Офиса президента Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что на сегодняшний день речь об отправке французских и других иностранных войск в Украину не идет, поскольку "для этого необходимо соответствующее решение".

"Мы на сегодняшний день не говорим о вооружённых силах Франции или других стран на территории Украины. По одной простой причине - для этого необходимо соответствующее решение, все эти страны являются членами НАТО... Украина, к сожалению, на сегодняшний день не является членом НАТО", - заявил Игорь Жовква в эфире телемарафона.

Замглавы Офиса президента добавил, что "на сегодня этого не произойдёт", однако, "если Россия пойдёт дальше, то придётся принимать это коллегиальное решение стран-членов НАТО". При этом Жовква уточнил, что речь идет об угрозе нападения России на страны НАТО.

Видео дня

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину "в ближайшее время", свои намерения о визите он подтвердил в разговоре с президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, этот визит будет важным и рассказал о подписании многих документов между странами.

Возможность размещения войск НАТО в Украине - детали

После слов французского президента Эммануэля Макрона о том, что отправку войск стран-партнеров в Украину не следует исключать, в США, Великобритании, Австрии, Германии и Чехии сказали, что не готовы к этому.

Развертывание войск Североатлантического Альянса на территории Украины может привести к Третьей мировой войне, Италия этого не сделает. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Запад не должен полностью отвергать идею отправки войск в Украину, если ситуация ухудшится.

Вас также могут заинтересовать новости: