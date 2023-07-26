Это может произойти у Крымского полуострова.

Россия может провести операцию под чужим флагом в Черном море по одному из двух вероятных сценариев. Враг может атаковать иностранные суда и обвинить в этом Украину или же атаковать именно с палубы самого корабля с иностранным флагом.

"Скорее всего, речь идет о том, что ими может запущено любое судно под видом другого флага, не российского. То есть имитация иностранного судна, с которого может произойти атака. То есть переложить вину на Украину - это классическая практика оккупантов", - заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

По ее словам, российские войска так делают на временно захваченных территориях и оккупированной части Черного моря.

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"Там где вокруг Крымского полуострова навигация все еще продолжается. И там она довольно оживленная. Именно там курсируют суда, в том числе и иностранные. Которые завозят и вывозят грузы в те порты, которые фактически есть на временно оккупированной территории. Эта проблема навигации очень давняя, еще со времен оккупации Крыма. Но факт, что там курсирует много иностранных судов имеющийся", - пояснила Гуменюк.

По мнению руководителя ОК "Юг", именно там могут произойти провокации РФ под видом имитации любых дронов-подводных или надводных, или даже вооруженной ракетной атаки.

"Спровоцировать нестандартную ситуацию с обстрелом иностранного судна и обвинить в этом Украину", - добавила она.

Операция под чужим флагом - что известно

После срыва "зерновой сделки", Российская Федерация пригрозила атаковать все гражданские суда, которые направляются в украинские порты Черным морем. Украина обещала уничтожить российские корабли, если РФ решится атаковать гражданские суда.

На днях в Госдепе сообщили, что Россия готовит в Черном море операцию под чужим флагом. Известно, что РФ установила дополнительные морские мины на подходах к украинских портов. Позже в Госдепе заявили, что реакция на подобные действия от иностранных стран "не будет легкой" для РФ.

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