Беглецами оказались российские оккупанты из числа мобилизованных.

На временно захваченных территориях Луганской области российские военные бегут с фронта.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ, в лесных посадках, возле населенного пункта Новорассош зафиксированы поисковые мероприятия группы российских дезертиров.

Отмечается, что для розыска страна-агрессор задействовала бойцов из подразделений Росгвардии. Известно, что убежать от войны пытаются россияне, которых мобилизовали на войну.

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Россияне бегут с поля боя

Случаи дезертирства русских солдат носят достаточно массовый характер. Они деморализованы из-за высоких потерь личного состава. По словам спикера Генштаба ВСУ Алексея Громова, только в Луганской области ежедневно ловят до 50 российских солдат-дезертиров.

Как ранее сообщал УНИАН, боевики отрядов "Шторм-z" грабят собственные подразделения и исчезают в "неизвестном направлении". Как известно, эти подразделения состоят из преступников, которые не успели попасть в тюрьму.

В мае сообщалось, что два десятка вновь прибывших на боевые позиции в Украине оккупантов скрылись в неизвестном направлении на похищенном Камазе.

По словам начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, до 40% россиян, возвращающихся из Украины живыми, отказываются возвращаться на фронт.

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