Обещанные Германией поставки танков Leopard помогут ВСУ защититься от прогнозируемого нового наступления России.
Такую надежду выразил немецкий министр экономики, вице-канцлер Роберт Габек, пишет издание Tagesschau. "Есть большое количество танков, которые предоставляются для того, чтобы отразить российское весеннее наступление", - сказал Габек.
Министерство экономики уже одобрило поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5. "Сколько боевых танков Leopard 1A5 будет фактически поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ", - отметил он.
Отправка Украине немецких танков
7 февраля Бундестаг разрешил реэкспорт 187 боевых танков Leopard 1 для ВСУ. Кроме того, федеральное правительство Германии ожидает "быстрое" снабжение Украины боевыми танками Leopard 2.
Однако, по мнению экспертов, танки Leopard 1, как и танки Leopard 2 придут в Украину слишком поздно для обороны от весеннего наступления РФ, поскольку Германия слишком долго колебалась с их поставкой.
На Западе считают, что следующие шесть месяцев будут критическими в российско-украинской войне и определят, пойдет ли Путин на переговоры.