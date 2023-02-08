Там отметили, что есть большое количество танков, которые предоставляются для того, чтобы отразить российское весеннее наступление.

Обещанные Германией поставки танков Leopard помогут ВСУ защититься от прогнозируемого нового наступления России.

Такую надежду выразил немецкий министр экономики, вице-канцлер Роберт Габек, пишет издание Tagesschau. "Есть большое количество танков, которые предоставляются для того, чтобы отразить российское весеннее наступление", - сказал Габек.

Министерство экономики уже одобрило поставку Украине до 178 танков Leopard 1A5. "Сколько боевых танков Leopard 1A5 будет фактически поставлено в Украину, зависит от необходимых ремонтных работ", - отметил он.

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Отправка Украине немецких танков

7 февраля Бундестаг разрешил реэкспорт 187 боевых танков Leopard 1 для ВСУ. Кроме того, федеральное правительство Германии ожидает "быстрое" снабжение Украины боевыми танками Leopard 2.

Однако, по мнению экспертов, танки Leopard 1, как и танки Leopard 2 придут в Украину слишком поздно для обороны от весеннего наступления РФ, поскольку Германия слишком долго колебалась с их поставкой.

На Западе считают, что следующие шесть месяцев будут критическими в российско-украинской войне и определят, пойдет ли Путин на переговоры.

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