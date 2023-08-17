Спикер ПС уточнил что имел в виду, отвечая на вопрос о неполучении до конца года Украиной, истребителей.

Фразы о том, что "Украина не получит истребители" F16 до конца года не было.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона сегодня, утверждая, что его слова неправильно были протрактованы в СМИ.

"Вы от меня такой фразы "Украина не получит истребители" вряд бы услышали. Я такие фразы даже не употребляю, я не хочу "зраду" сеять среди населения", - подчеркнул Игнат. Он рассказал, что когда у него спросили во вчерашнем эфире телемарафона, что были заявления в США, что до конца лета не получаю, то он ответил не так как было протрактовано.

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"Если бы мы не получили, то у нас выхода нет. Мы нуждаемся в этом вооружении. Будет ли это до конца этого года, или начало следующего, или позже, но другого выхода у нас нет как идти к своей цели", - пояснил свои вчерашние высказывания Игнат.

F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 августа, спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона, что истребители F-16 не поступят в ближайшее время. "Уже очевидно, что мы не сможем защитить Украину самолетами F-16 в течение осени и зимы этой", – отметил он.

Как известно, Украина подписала меморандум о ставорении коалиции для подготовки пилотов на F-16 на саммите НАТО. Уже несколько раз назывались разные даты учений и страны, где могут они начаться.

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