Россия боится модернизации вооружения, которое находится в ЕС.

На девятом месяце полномасштабного вторжения в Украину Россия завила о готовности "принятия мер" в ответ на усиление ядерного компонента в военных планах НАТО.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, сообщает российское информагентство РИА Новости.

"Россия будет учитывать в своем военном планировании модернизацию ядерных бомб США, размещенных в европейских странах", - говорится в сообщении.

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Страна-агрессор опасается модернизации вооружения, которое находится в ЕС.

"Мы не можем не замечать планов модернизации ядерного оружия, тех бомб свободного падения, которые находятся в Европе. США их модернизируют, повышают их точность и снижают мощность ядерного заряда, то есть они превращают эти вооружения в "оружие поля боя", тем самым снижается ядерный порог", - сказал Грушко.

Грушко упомянул о требовании США к союзникам закупать самолеты F-35, которые являются более современными моделями по сравнению с F-16. По его словам, в НАТО дополнительно было принято решение об увеличении количества учений по ядерному сценарию.

Ядерный террор:

21 сентября президент страны-агрессора Владимир Путин достаточно четко озвучил угрозу ядерного удара.

25 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно захваченные территории Украины, которые РФ попыталась аннексировать по итогам фейковых "референдумов".

9 октября в Кремле уклонились от прямого ответа на вопрос о применении ядерного оружия в ответ на разрушение Крымского моста.

Эксперты отмечают, что ядерные угрозы России пока не выходят за рамки слов и реальная подготовка к атаке не ведется.

Президент Владимир Зеленский считает, что ситуация на поле боя не повлияет на решение России насчет применения ядерного оружия против Украины.

В то же время американский лидер Джо Байден задался вопросом, почему кремлевский диктатор продолжает говорить о ядерном оружии, если не собирается его использовать.

29 октября Welt сообщил о том, что в РФ перед нападением на Украину обсуждали сценарии ядерного удара по Германии.

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