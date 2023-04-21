Украина де-факто уже является частью пространства безопасности альянса, отмечает министр.

Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, информируя об общении с Генеральным секретарем Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенсом Столтенбергом.

Резников отметил, что выразил Столтенбергу благодарность за координацию помощи Украине со стороны Альянса. По словам министра, накануне Вильнюсского саммита они обсудили ряд конкретных проектов.

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"Я рад получить зеленый свет для нашего тесного сотрудничества с NSPA, агентством закупок НАТО. Это будет включать обзор национальных закупок и лучшие в Лиге советы для Минобороны Украины", - подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что Украине нужны отличные оборонные закупки как для того, чтобы выиграть войну, так и для того, чтобы быть эффективными в будущем.

"Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО. Мы де-факто уже являемся частью пространства безопасности Альянса. Я выразил надежду, что это ускорит политические решения по интеграции нашей страны в НАТО", - написал Резников.

Украина и НАТО - последние новости

Как сообщал УНИАН, 20 апреля генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг прибыл в Украину и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Столтенберг на совместной с Зеленским пресс-конференции подчеркнул, что двери НАТО остаются открытыми. По его словам, поддержка предоставляется Украине с той целью, чтобы сделать будущее членство в Альянсе возможным.

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