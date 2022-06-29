В советские времена ядерное оружие хранили на так называемых объектах под управлением 12 Главного управления Минобороны.

Американская разведка знает, где находятся русские тактические ядерные боеголовки.

Об этом в эфире Радио НВ рассказала исследовательница Центра российских и евразийских студий Гарвардского университета, эксперт по вопросам ядерной безопасности Марьяна Буджерин.

У россиян около 2 тысяч этих боеголовок, заметила эксперт. Однако РФ не управляет ими через ядерный чемодан.

"Там тоже должна быть специальная авторизация. Там, собственно, на самих боеголовках есть коды допуска, которые предоставляются сверху от руководства военного и политического уже частям военным, которые могут их использовать для того, чтобы предотвратить неавторизованное применение этого оружия, каким-то генералом, который потерял, скажем, разум, и решил что-то запустить", - пояснила эксперт.

В советские времена ядерное оружие хранили на так называемых объектах под управлением 12 Главного управления Минобороны.

И хотя эти объекты засекречены, западные спецслужбы "очень сильно их отслеживают", в частности, с помощью спутников.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на оккупации Лисичанска - последнего бастиона на пути захвата всей Луганской области. Сейчас в тех районах продолжаются бои.

С 25 июня оккупанты продвинулись на 2 км возле Лисичанского НПЗ к югу от города, пишут британские разведчики.

На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах на территории Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий и подразделений воздушно-десантных войск.

На Бахмутском направлении захватчики пытаются закрепиться в районе Углегорской ТЭС.

Русские войска продолжают ракетный террор украинских городов, не считаясь с жертвами среди гражданских. Сегодня утром враг ударил по многоэтажке Николаева, а ракета, выпущенная в сторону Одесской области, была перехвачена силами ПВО.

В боях ВСУ ликвидировали уже 35 450 оккупантов и уничтожили тысячи единиц техники.

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