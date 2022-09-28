Почти каждое оружие, которое есть у русских, способно нести ядерный снаряд, отмечают американские чиновники.

В связи с последними угрозами Кремля о возможной защите российских территорий "всеми видами оружия" США усилили отслеживание любых действий российских военных или сообщений, которые могут говорить о том, что Путин отдал приказ применить ядерное оружие.

Об этом говорится в материале Politico.

Тем не менее, получение сведений о любом надвигающемся нападении России по определению будет сложной задачей. По словам представителя США, около 20 российских систем вооружений могут нести как обычные взрывчатые вещества, так и ядерные боеголовки малой мощности.

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По открытым данным, у России более 1900 тактических ядерных боеголовок, также называемых нестратегическими ядерными боеголовками.

"Это все: от крылатых ракет до ядерных торпед, гравитационных бомб и баллистических ракет средней дальности", - сказал чиновник.

Спецслужбы, по словам чиновника, уверены, что Россия не станет рисковать полномасштабной ядерной войной, начав массированное нападение на Украину или страны НАТО.

"Они никогда не будут применять стратегическое ядерное оружие. Они никогда не запустят межконтинентальную баллистическую ракету и не поставят бомбардировщик (Ту-95) с боеголовками мегатонного класса. Что они будут делать, так это использовать оружие ближнего действия. У них есть боеголовки, которые мы называем микроядерными зарядами, мощностью от десятков до сотен тонн", - сказал правительственный чиновник

Также известно, что у России есть атомное оружие меньшей мощности для использования на поле боя, которое равно или превосходит бомбы, в том числе в килотонном диапазоне, сброшенные на Японию.

Американское командование и эксперты разведки надеются, что первым признаком того, что Россия решила применить ядерное оружие в Украине, не будет грибовидное облако.

Бывший высокопоставленный чиновник Совета национальной безопасности США, который до сих пор консультирует американское командование, сказал, что заявления Белого дома указывают на то, что они полагаются на набор инструментов для сбора разведывательных данных.

Но что делает это чрезвычайно сложным, так это то, что у России есть 23 различных системы вооружений двойного назначения, многие из которых она использует в Украине.

"Если у русских оно есть в арсенале в качестве обычного оружия, можно с уверенностью предположить, что к нему прилагается ядерная боеголовка. Почти каждое оружие, которое есть у русских, способно нести ядерную боеголовку. Если это артиллерийская система, если это система ПВО, если это торпеда, если это крылатая ракета, у нее может быть ядерное оружие", - сказал источник.

Официальный представитель США привел в пример систему баллистических ракет малой дальности "Искандер", которая может стрелять как обычными, так и ядерными боеголовками.

Тем не менее, могут быть тонкие признаки того, что ядерный вариант был запущен, например, определенные подразделения со средствами доставки небольшого ядерного устройства, ведущего себя необычно, например, отводят одни силы или оборудование, но не другие.

Ядерный шантаж России

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он не только объявил о частичной мобилизации в РФ, но и пригрозил всему миру ядерным оружием. Он заявил, что при угрозе своей территориальной целостности Россия "использует все имеющиеся средства, это не блеф".

Это согласуется с данными западных аналитиков о непростом положении войск России на поле боя, когда ВСУ сумели за неделю прогнать оккупантов с большей части оккупированных районов Харьковской области. В связи с этим Кремль отдал приказ о проведении срочных "референдумов" на уже захваченных территориях.

Уже вскоре российские чиновники пригрозили ядерным ударом в случае обстрелов незаконно аннексированных украинских территорий.

В ответ Белый дом отметил, что предупредил Администрацию Путина по частным каналам о "катастрофических последствиях" в случае применения в войне против Украины оружия массового уничтожения.

Также Соединенные Штаты, которые вместе с остальным цивилизованным миром не признают "референдумы", согласились, что Украина должна деоккупировать свои земли с помощью западного вооружения.

Это только разозлило окружение Путина. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что Европа не вступиться за Украину, если РФ применит ядерное оружие.

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