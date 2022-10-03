Положение россиян на поле боя остается непростым.

США могут нанести превентивный удар по задействованным в ядерной атаке войскам России, если появятся данные о намерениях Кремля ударить по Украине.

Об этом в эфире FREEDOM рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Средство применения ядерного оружия уже есть на поле боя. Тот же "Искандер", "Точка-У".. Про артиллерийские системы говорить не будем, так как появилась информация, что якобы в 2000 году были списаны все боеприпасы к артиллерии с ядерным зарядом. Хотя верить России нельзя", - объяснил Жданов.

Эксперт отметил, что США дала понять, что как только начнутся разговоры о применении ядерного вооружения, они нанесут превентивный удар конвенционным оружием по уничтожению этих средств доставки, или транспорту (конвою), если такой будет формироваться.

Вместе с тем ситуация на поле боя для россиян тоже непростая.

"В Кременной они выводят основные силы... Они выводят либо для того, чтобы сформировать очередной рубеж обороны, либо просто отводят, чтобы спасти и что-то оставить. Потому что сегодня резервов нет, заткнуть дыры некем. 2-3 тысячи мобилизированных не спасут ситуацию", - добавил Жданов.

Угроза ядерного удара России - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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