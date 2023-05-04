Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, почему советовал украинцам на временно оккупированных территориях брать российские паспорта.
Кабинет министров никогда не согласует сознательное и добровольное получение украинцами российских документов, отметил он на пресс-конференции. В то же время, Лубинец подчеркнул, что для людей на оккупированных Россией территориях получение российских паспортов равно выживанию, ведь без этого документа почти невозможно получить никаких услуг и выплат.
"У меня было общение... с премьер-министром Шмыгалем... Кабмин никогда не согласует сознательное и добровольное получение российского паспорта. Но здесь речь идет о выживании", - сказал он.
По его словам, без российского паспорта на оккупированной территории пока невозможно получить пенсию, социальные выплаты, получить медицинскую помощь или устроить ребенка в детский сад.
В частности, уполномоченный рассказал историю беременной женщины, которой в медучреждении на оккупированной территории сказали, что без российского паспорта она должна рожать "дома или на улице, но не в больнице".
Кроме того, по данным омбудсмена, к жителям ТОТ без паспорта РФ оккупанты применяют насилие, а некоторых похищают и вывозят в неизвестном направлении.
Лубинец призвал украинцев для сохранения своей жизни и "выживания" по возможности выезжать с временно оккупированных РФ территорий.
Получение паспортов РФ: позиция Украины
Как известно, ранее двое украинских чиновников - Лубинец и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции ТОТ Ирина Верещук дали украинцам на ТОТ противоположные рекомендации по получению российских паспортов.
Так, Верещук рекомендовала отказываться от оформления российских паспортов, а Лубинец - получать паспорта, если нет возможности этого избежать.
В Офисе президента тогда заявили, что люди, которые получили российское гражданство под принуждением, не будут преследоваться по закону.