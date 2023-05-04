Лубинец подчеркнул, что для людей на оккупированных Россией территориях получение российских паспортов равняется выживанию.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, почему советовал украинцам на временно оккупированных территориях брать российские паспорта.

Кабинет министров никогда не согласует сознательное и добровольное получение украинцами российских документов, отметил он на пресс-конференции. В то же время, Лубинец подчеркнул, что для людей на оккупированных Россией территориях получение российских паспортов равно выживанию, ведь без этого документа почти невозможно получить никаких услуг и выплат.

"У меня было общение... с премьер-министром Шмыгалем... Кабмин никогда не согласует сознательное и добровольное получение российского паспорта. Но здесь речь идет о выживании", - сказал он.

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По его словам, без российского паспорта на оккупированной территории пока невозможно получить пенсию, социальные выплаты, получить медицинскую помощь или устроить ребенка в детский сад.

В частности, уполномоченный рассказал историю беременной женщины, которой в медучреждении на оккупированной территории сказали, что без российского паспорта она должна рожать "дома или на улице, но не в больнице".

Кроме того, по данным омбудсмена, к жителям ТОТ без паспорта РФ оккупанты применяют насилие, а некоторых похищают и вывозят в неизвестном направлении.

Лубинец призвал украинцев для сохранения своей жизни и "выживания" по возможности выезжать с временно оккупированных РФ территорий.

Получение паспортов РФ: позиция Украины

Как известно, ранее двое украинских чиновников - Лубинец и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции ТОТ Ирина Верещук дали украинцам на ТОТ противоположные рекомендации по получению российских паспортов.

Так, Верещук рекомендовала отказываться от оформления российских паспортов, а Лубинец - получать паспорта, если нет возможности этого избежать.

В Офисе президента тогда заявили, что люди, которые получили российское гражданство под принуждением, не будут преследоваться по закону.

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