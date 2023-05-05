Власти РФ раздают паспорта не для защиты людей на оккупированных территориях, а чтобы защитить себя и узаконить репрессии против украинцев.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские захватчики принудительно выдают паспорта РФ жителям временно оккупированных территорий, чтобы узаконить репрессии против украинцев.

"Паспорта – это гибридное оружие Российской Федерации. РФ воюет не только ракетами, артиллерией, пропагандой, информационно-психологическими операциями, но и своими паспортами. Это направленная, хорошо разработанная, масштабная кампания, которую они реализовывали еще до 2014 года, как один из элементов готовки к войне. Сейчас они используют паспортизацию для укрепления своего преступного режима на временно оккупированных территориях Украины", – написала Маляр в Telegram.

Заместитель министра обороны отметила, что оккупанты действуют двумя способами:

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поощряют, побуждая наших граждан на временно оккупированных территориях самостоятельно проявить инициативу и получить паспорт;

запугивают, угрожают расправой и физически заставляют оформить российский паспорт.

При этом россияне скрывают, что этот паспорт легализует насильственные действия РФ по отношению к гражданину, поскольку в РФ такое насилие разрешено законом.

"Да, это нарушение норм международного права, но наличие у лица российского паспорта de facto лишает Украину и международное сообщество возможности эффективной помощи", – объяснила Маляр.

Она уточнила, что власти РФ раздают паспорта не для защиты людей, а чтобы защитить себя и узаконить репрессии против украинцев. Кроме того, враг использует паспортизацию для дальнейшей принудительной мобилизации наших людей в ряды вражеской армии, а также использования паспортных данных в фальсификации результатов так называемых выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Паспортизация на оккупированных территориях: позиция Украины

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинцы на временно оккупированных территориях могут брать российские паспорта, поскольку от этого в буквальном смысле зависит их жизнь. Позже он уточнил, что Кабмин никогда не одобрит сознательное и добровольное получение украинцами российских документов, но отметил, что здесь речь идет о выживании.

В то же время вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рекомендует украинцам под оккупацией ни в коем случае не брать паспорта РФ.

Советник офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что украинцев, которые принудительно получили российские паспорта во время оккупации не будут преследовать по закону. Он отметил, что в случае возможности не брать российский паспорт лучше этого не делать, однако если существует угроза репрессий или пыток – брать стоит.

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