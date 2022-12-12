Обычно украинская разведка имеет около часа после взлета российских бомбардировщиков с базы, чтобы отследить полеты

С октября схемы полетов российских бомбардировщиков изменились. Сейчас вражеские пилоты выбирают обходные маршруты, чтобы избежать ПВО Украины.

В частности, бомбардировщики РФ не заходят в воздушное пространство Украины, что ограничивает их эффективность. Об этом рассказал в интервью The New York Times заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

Отмечается, что обычно украинская разведка имеет около часа после взлета российских военных самолетов базы, чтобы отследить полеты, прежде чем они доберутся до "зоны огня" и запустят ракеты.

Видео дня

По словам Скибицкого, есть четыре основных направления, с которых Москва пытается проникнуть в украинское небо. Так, для атаки на юг запуски происходят с Черного моря, на юго-восток - с Каспийского моря, на восток - из России, а на север - из Беларуси.

Представитель ГУР отметил, что во время крупномасштабных атак, в ходе которых с интервалом в несколько минут было выпущено до 100 ракет, они одновременно летят со всех сторон.

Ракетные удары РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, Россия с начала октября осуществила по критической инфраструктуре Украины уже восемь волн массированных ракетных ударов. В "Укрэнерго" заявили, что за это время РФ выпустила по объектам энергетики более 1 тысячи тяжелых ракет и дронов. Последняя массированная ракетная атака состоялась 5 декабря.

Кроме того, 5 декабря стало известно о взрывах в РФ на авиабазе "Энгельс" и на авиабазе "Дягилево". СМИ сообщили, что на авиабазе "Энгельс" повреждены два бомбардировщика, а в" Дягилево " из-за взрыва бензовоза погибли три человека.

Военный эксперт Павел Нарожный отметил, что атаки на две авиабазы РФ заставили россиян рассредоточить свои ракетоносцы, что значительно осложнило поставки ракет к ним.

Вас также могут заинтересовать новости: