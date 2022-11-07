Жители Херсона не видят, что оккупанты роют окопы и строят баррикады по городу.

Политолог с Херсона Владимир Молчанов прокомментировал ситуацию в своем регионе.

"Не зная о планах своего командования, российские командиры приказывают солдатам подрывать собственные запасы боекомплекта. Если оккупантам будет приказ держаться до конца, то возможности врага для обороны Херсона существенно подорвано не только нехваткой снабжения, но и тем, что они сократили запасы и сломали свою организационную структуру", - сказал Молчанов для "Эспрессо".

Эксперт не думает, что Херсон ждет судьба уличных боев.

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"Жители Херсона не видят, что оккупанты роют окопы и строят баррикады по городу. ВСУ сохраняют спокойствие, а русские суетятся и делают много ошибок, которые негативно повлияют на способности к обороне Херсона", - отметил Молчанов.

Война - Новости: ситуация в Херсонской области

Хотя продвижение украинских сил на юге и востоке замедлилось, это не мешает защитникам бить по логистике оккупантов в глубоком тылу.

В Херсонской области продолжается депортация местного населения с правого берега и "15 км зоны" левобережья Херсона, а также "эвакуация" оккупационной властю в другие подконтрольные России районы.

Эксперты разошлись во мнениях, готов ли враг сражаться до последнего солдата за Херсон, или же смирился с потерей еще одного города. Генштаб ВСУ считает, что сообщения о якобы "панике" российских войск в Херсонской области преувеличивают - таким образом, противник хотел запутать украинское командование.

Вместе с тем западные аналитики считают, что Россия еще сама не до конца определилась с судьбой захваченной части юга. По мнению украинской разведки, во время отступления РФ может пойти на любого рода провокации - вплоть до подрыва Каховской дамбы или Запорожской АЭС, намереваясь уничтожить гражданскую инфраструктуру.