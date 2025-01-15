По словам Романенко, во время предыдущих атак россияне тщательно готовили достаточно высокий уровень комбинированности ударов.

Утренний обстрел России, вероятно, был подготовлен на скорую руку, чтобы отчитаться собственному народу после прилетов по территории страны-террориста. Об этом рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"Похоже, что атака была подготовлена на скорую руку. То есть, россияне должны отчитаться перед своим народом, что они тоже способны наносить удары. Поскольку после того, как по ним полетело, как говорят российские паблики, 200 беспилотников, 5 суток пылало в "Энгельсе", россиянам нужно было сделать какой-то ответный жест", - отметил он.

По словам Романенко, во время предыдущих атак россияне тщательно готовили достаточно высокий уровень комбинированности ударов. Сегодня же, как отметил эксперт, россияне применили только одну баллистическую ракету и четыре "Калибра":

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"А "Калибр" - это наиболее примитивная российская крылатая ракета".

Удар РФ по Украине 15 января

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 января и рано утром российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине. Впоследствии в Генштабе рассказали детали об утренней атаке оккупантов.

В частности, враг применил ракеты различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed" и дроны-имитаторы других типов.

Радиотехнические войска Воздушных Сил ВС Украины обнаружили и осуществили сопровождение 117 воздушных целей врага: 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN (район пуска - Белгородская область); 7 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3 (район пусков - Тульская область); 4 крылатые ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря); 27 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс (район пусков - Волгоградская область); 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Белгородская область); 74 ударные БПЛА типа "Shahed"/дроны-имитаторы различных типов (из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск).

Позже представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук объяснил, зачем россияне запускали "Калибры" с моря. Он отметил, что россияне запусками "Калибров" хотят перегрузить украинскую ПВО.

По его словам, эта ракета является более тихоходной целью, чем ракеты воздушного базирования. Также представитель ВМС Украины считает, что не стоит связывать масштабные атаки РФ с так называемыми "ударами возмездия". Он подчеркнул, что к таким атакам россияне готовятся заранее.

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