Как отметил политик, Украина пока что юридически безукоризненно ведет себя в этой войне.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность прямых ударов Киева по Москве на фоне постоянных намеков РФ о применении ядерного оружия.

Как прокомментировал политик в интервью агентству Report, в этом вопросе нужно правильно расставить акценты. Он напомнил, что официальная позиция Украины заключается в том, что Киев не наносит удары по территории РФ, а лишь атакует оккупационные войска России.

Подоляк уточнил, что речь идет о войсках РФ на временно оккупированных территориях Украины, включительно с Донбассом и Крымом.

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"Здесь мы имеем абсолютно законное право уничтожать все, что угрожает нашей территориальной целостности. И мировое сообщество, и все демократические страны, и 51 статья устава ООН, и международное право четко трактуют, что Украина юридически безукоризненно ведет себя в этой войне", - сказал он.

Подоляк заявил, что в контексте прямых ударов по территории России Киев уничтожит Москву другим путем: по мере продвижения ВСУ и успехов Украины на фронте, в России будут нарастать внутренние конфликты и внутренние эксцессы, - это приведет к конфликтам военного плана уже на территории России.

"Это могут быть и социальные бунты, связанные с недовольством населения политической элитой, и внутриэлитный конфликт, который будет проявляться во взрывах, подрывах, ударах по различным местам. Это не связано с Украиной, это связано с резким разрушением государственной системы управления в самой России, с резким ослаблением силовых вертикалей, с резким нарастанием количества проявления протестных настроений. Это не политические протесты, это социальные, экономические протесты, это конфликтные протесты по всей территории России…", - спрогнозировал Подоляк.

Кремль боится прямых ударов ВСУ по своей территории

Из-за своих кровавых терактов по территории Украины соратники российского лидера Владимира Путина и военное руководство РФ панически боятся возможных ударов Вооруженных сил Украины по Москве, хотя сами не раз угрожали Киеву ударами "по центрам принятия решений".

19 января в сети появились снимки и видео установки ПВО на крышах бизнес-центра и здания Министерства обороны Российской Федерации в Москве. Комплексы ПВО дислоцированы по всему Подмосковью, их даже разместили в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево. Также сообщалось, что в одном из районов Москвы развернули дивизион ПВО С-400.

При этом в Госдуме РФ пытаются убедить россиян в тому, что слухи и фотографии с ПВО в Москве - это фейки.

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