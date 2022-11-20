Россияне, как пишет журналист Бутусов, скорее всего, открыли огонь по украинским военным, когда якобы "сдавались в плен".

Украина расследует видео, на котором, по утверждению кремлевских пропагандистов, якобы запечатлен расстрел российских оккупантов, которые сдались в плен.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии The Associated Press отметила, что "очень маловероятно", что короткие отредактированные фрагменты отражают то, что утверждает Москва.

"Конечно, украинские власти расследуют это видео", - сказала Стефанишина.

Стефанишина отметила, что украинские силы "абсолютно не заинтересованы в чьей-либо "казни" и получили прямой приказ взять "как можно больше военнопленных", чтобы их можно было обменять в ходе обмена пленными с Россией.

Видео с "расстрелом" российских военнопленных - что известно

Накануне российские пропагандисты распространили кадры "убийства" пленных российских солдат где-то в Макеевке, обвиняя Украину в военном преступлении.

Более того, российские власти объявили о возбуждении уголовного дела на основании опубликованных фрагментов, которые представляют запутанную и неполную картину.

Представительца МИД России Мария Захарова назвала склеиное видео "казнью", заявив, что Россия требует международного расследования.

Вместе с тем украинский журналист Юрий Бутусов, в свою очередь, добавил, что "судя по известному видео, россияне в плен не сдались, а симулировали капитуляцию, и пока часть солдат ложилась на землю, один внезапно атаковал украинцев и открыл огонь в упор".

Поведение солдата РФ Бутусов объясняет влиянием пропаганды Евгения Пригожина, а именно - видео с казнью "вагнеровцами" сдавшегося в украинский плен бойца ЧВК "Вагнера" ради запугивания потенциальных дезертиров.

Убийства Россией украинских военнопленных

В июле 2022 года российские войска казнили, по предварительным данным, более полусотни украинских военнопленных в Еленовской колонии. Украина так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

Также в сеть просочились кадры хладнокровного убийства раненого украинского солдата. Российские оккупанты, жестоко избив военного, отрезали ему гениталии, а затем застрелили.

Кроме того, не так давно еще один российский оккупант, выступая с концертом перед другими захватчиками, демонстрировал, как он утверждал, череп украинского военного.

Известны случаи, когда россияне убивали украинских военнопленных, отправляя фото изуродованных трупов бойцов ВСУ их родным.

Россия до сих не понесла наказание за военные преступления.

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