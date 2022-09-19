Утром враг совершил еще один ракетный удар по Запорожью и обстрелял село возле областного центра, один человек пострадал.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"По предварительной информации, одна ракета попала в областной центр, возле реки Днепр. Информация о пострадавших уточняется", - написал он.
Он отмечает, что также оккупанты совершили обстрел недалеко от областного центра - попали в одно из сел Запорожского района.
"Сейчас известно об одном пострадавшем лице. Везде уже работают соответствующие профильные службы", - написал чиновник.
Ранее Александр Старух сообщал, что враг нанес ракетный удар по Запорожью.
"Враг нанес очередной ракетный удар по областному центру. Сейчас известно о восьми прилетах. Предварительно, снова мишенью стали объекты инфраструктуры", - сообщил он.
Информация о пострадавших выяснялась.