Известно об одной погибшей, еще двух человек разыскивают.

Российские захватнические войска в очередной раз обстреляли Авдеевку Донецкой области, под завалами оказались люди.

Об этом сообщил народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале. По его словам, зафиксировано попадание в две многоэтажки, под завалами оказалась семья из трех человек. Из-под завалов достали тело женщины, ее мужа и мать сейчас разыскивают.

"Мышибратья" не остановятся, пока от города не останется лишь выжженная земля. Поэтому настаиваю на эвакуации всех гражданских из этого ада", - написал он.

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Обстрелы Авдеевки: последние новости

В конце апреля сообщалось, что в городе, несмотря на постоянный российский террор, остается более 1700 человек. Кроме того, одного ребенка скрывают родители, из-за этого его не могут эвакуировать правоохранители.

По данным городской военной администрации, российские войска пытаются захватить старую часть Авдеевки.

30 апреля захватчики ударили по городу из "Градов" и танков, а также нанесли авиаракетный удар. В результате удара были разрушены два многоэтажных здания.

Напомним, 18 апреля президент Владимир Зеленский прибыл на передовые позиции украинских военных в Авдеевке.

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