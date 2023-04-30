Украинские власти продолжают попытки эвакуировать их в безопасное место.

Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что в городе остается 1782 человека, среди которых один ребенок.

"В городе остается 1782 гражданских лица. Среди них один ребенок. К сожалению, пока мы не можем найти этого мальчика. Однако поиски продолжаются и уверен, что совсем скоро мы его найдем и сможем эвакуировать из города. В этом вопросе следует отдать должное работникам Нацполиции и волонтерам, которые помогают эвакуировать гражданских из города", - рассказал Барабаш в эфире телеканала "Эспрессо".

По его мнению, в городе находится больше, чем один ребенок. Так, недавно удалось найти маленького украинца, который по имеющейся информации был на территории страны-агрессора.

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"Хотелось бы, чтобы в городе не оставались дети. Авдеевка находится под постоянными обстрелами. Однако, я уверен, что в городе остается не один ребенок. Ведь неделю назад мы нашли ребенка, который по всей имеющейся информации был на территории РФ. То есть, родственники, которые выехали в РФ, сообщили что не имеют связи с этим ребенком и думали, что его также вывезли на территорию России", - подытожил Барабаш.

Ситуация в Авдеевке

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Недавно с Авдеевки в Донецкой области эвакуировали семью с двумя детьми, которую около полугода уговаривали выехать из зоны боевых действий.

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