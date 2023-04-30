Удар пришелся на жилые дома.

Утром российские оккупанты несколько раз обстреляли Авдеевку из "Градов" и дважды ударили танками, а в 11 часов армия РФ нанесла авиаракетный удар по центру города.

Об этом Суспильному сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш. "Многоэтажные два здания сложились. Все три этажа, до фундамента. Информации по людям еще нет", - сообщил детали Барабаш.

По его словам ночью армия РФ один раз обстреляла старую часть города.

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В Авдеевке по состоянию на 30 апреля остаются 1782 человека, среди них 12-летний парень. В настоящее время его ищут.

Кроме того, народный депутат Муса Магомедов показал последствия этих обстрелов. "Фото, как из фильма ужасов. Именно так сегодня выглядит Авдеевка. Свинособаки "освободили" жилища жителей дома 8 на улице Гагарина. Сейчас информация о пострадавших проверяется. Ведь в многоэтажке оставался один человек", - отметил он.

Ситуация в Авдеевке

Ситуация в этом городе чрезвычайно тяжелая. Там постоянно раздаются взрывы и обстрелы. В Авдеевке почти год нет света, газа и воды, но несмотря на это некоторые местные отказываются от эвакуации в безопасные места.

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