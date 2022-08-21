На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Русские войска атаковали Одесскую область пятью ракетами, две удалось перехватить силами ПВО.

Об этом сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Остальные ракеты попали по сельскохозяйственному предприятию, в частности – по зернохранилищу.

"Одесская область. Вражеская атака 5 ракетами. Ночью нанесли ракетный удар. Две сбиты над морем. Три попали по территории одного из сельскохозяйственных предприятий Одесского района. Есть попадание в зернохранилище", - написал он.

Пострадавших нет. На месте происшествия работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Ранее воздушное командование "Пивдень" отчитывалось о сбитии двух крылатых ракет типа "Калибр" над морем, которые РФ выпустила по Одессе из акватории Черного моря.

Война в Украине: актуальные данные

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