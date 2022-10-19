Местных жителей призвали оставаться в укрытиях.

В Киевской области работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"В области работает ПВО", - отметил он. Видео дня

Также звуки взрывов слышны и в самом Киеве.

Кулеба напомнил, что сейчас в Киевской области продолжается воздушная тревога.

Председатель ОВА призвал граждан не игнорировать ее и находиться в укрытиях.

Взрывы в Киевской области

Жителей Вышгородского района Киевской области предупредили о возможных звуках взрывов из-за уничтожения взрывоопасных предметов.

Сегодня, 19 октября, начиная с 12:45, возле одного из населенных пунктов Иванковской общины саперы будут уничтожать боеприпасы. Из-за этого в некоторых громадах области возможны звуки взрывов.

Удар по Киеву 18 октября 2022

Как сообщал УНИАН, 18 октября российские оккупанты нанесли удары по объектам энергообеспечения в Киеве, Житомире и Днепре.

Вследствие утреннего враждебного обстрелов поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе столицы, из-за чего случились перебои с электроснабжением Троещины водоканала, обеспечивающего водой часть столицы. Число погибших в результате атаки выросло до трех.

17 октября Россия нанесла удар дронами-камикадзе по энергетическим объектам Киева и жилому дому.

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