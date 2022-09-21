Украинцы, которые возьмут на оккупированных территориях российский паспорт по результатам "референдума" или уже это сделали, станут жертвами российской мобилизации.
Об этом в эфире информационного телемарафона заявил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Те, кто имеют паспорт РФ, автоматически становятся военнообязанными, если в первой волне мобилизации им до 35 лет. То есть граждане, которые на оккупированной территории по результатам "референдума" примут паспорт или его уже взяли - под угрозой того, что их отправят убивать своих же", - отметил он.
Напомним, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.
В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что планы России провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях не помешают Вооруженным силам Украины освободить украинские земли из-под оккупации.
Сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в Российский Федерации. По словам министра обороны России Сергея Шойгу мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.