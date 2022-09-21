Некоторых украинцев могут заставить убивать своих земляков, отметил глава Николаевской ОВА.

Украинцы, которые возьмут на оккупированных территориях российский паспорт по результатам "референдума" или уже это сделали, станут жертвами российской мобилизации.

Об этом в эфире информационного телемарафона заявил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Те, кто имеют паспорт РФ, автоматически становятся военнообязанными, если в первой волне мобилизации им до 35 лет. То есть граждане, которые на оккупированной территории по результатам "референдума" примут паспорт или его уже взяли - под угрозой того, что их отправят убивать своих же", - отметил он.

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Напомним, российские оккупанты планируют 23-27 сентября провести на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к РФ.

В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что планы России провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях не помешают Вооруженным силам Украины освободить украинские земли из-под оккупации.

Сегодня, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в Российский Федерации. По словам министра обороны России Сергея Шойгу мобилизовать планируют около 300 тыс. человек.

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