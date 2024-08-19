Местные рассказывают, что в городе их никто не обижает.

СтратКом ВСУ показал видео из Суджи Курской области, которая находится под контролем Сил обороны Украины.

В СтратКом рассказали, граждане РФ, которых власти бросили на произвол судьбы, "не боятся идти на контакт" с украинскими военными, а также продолжают жить, несмотря на войну, которая происходит уже и на территории России.

На видео можно увидеть, как украинская бронетехника проезжает разрушенный КПП, пограничную полосу с уничтоженной техникой вдоль дороги и едет по улицам Суджи.

"Нам сказали, что будут ходить автобусы. А потом автобусов не было. Куда деваться людям, старикам, которые плохо ходят? Оставили нас всех", - сказала одна из местных жительниц.

Другая женщина заявила, что местных, которые живут в Судже, никто не обижает.

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко рассказал, что операцию ВСУ в Курской области можно назвать успехом. По его словам, никакого сопротивления от местного населения, как это происходило в Украине, не было.

В то же время эксперт издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рьопке заявил, что ВСУ до реки Сейм, что в Курской области, осталось 5 км.

"Некоторые аналитики писали, что это может отрезать группировку ВС РФ, поскольку район с запада и юга окружен территорией Украины. Россия в ответ организовывает понтонные переправы и обороняет оставшийся проход на востоке", - добавил эксперт.

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