Украинские воины пообещали, что он будет живым.

Саперы 25 ДШВ взяли в плен "кадыровца" на одном из горячих направлений.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

"Саперы с 25 ДШВ взяли в плен кадыр-дона-дигидона из тик-ток войск. Очень ценный кадр для обменного фонда", - говорится в сообщении.

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Воины сняли ролик из салона машины, на которой везут пленного. "Кадыровец" на камеру называет себя Киргизом и отмечает, что он из Чечни.

"Ну все, будешь жив, не волнуйся. Все будет хорошо", - заверили воины.

Пленный "кадыровец" оказался очень способным, ведь мигом изучил лозунг "Слава Украине".

Война в Украине: актуальные данные

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление ВСУ. В течение недели украинским защитникам удалось освободить более 3,8 тысяч квадратных километров территории Харьковщины.

Сейчас оборона россиян на Харьковщине сосредоточена по реке Оскол - вблизи админграницы Луганской области, однако ей грозит прорыв украинских сил, отметили в Институте изучения войны.

В то же время оккупанты не покидают попыток захватить Донбасс. В течение 13 сентября ВСУ успешно отбили атаки противника в районах восьми населенных пунктов: Спирне, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка.

В США уже комментируют успехи начала наступательных операций ВСУ. Так, в Пентагоне отметили, что они и не сомневались в состоятельности украинцев продвинуться на такое расстояние вглубь оккупированных РФ районов. Американский президент Джо Байден, в свою очередь, ответил, что "Украина достигла значительного прогресса. Но я думаю, что это будет долгий путь".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 53 650 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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