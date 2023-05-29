Американских добровольцев, воюющих в Украине, могут быть тысячи.

Сегодня в США – ежегодный День Поминовения, когда чтят память американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, в которых Штаты когда-либо принимали участие. Родные американских добровольцев, которые отдали свои жизни, защищая Украину от нападения России, также сегодня чтят память павших воинов, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что точное число американцев, которые отправились в Украину для участия в войне, неизвестно. Но, несмотря на призывы президента Джо Байдена и других чиновников и просьбы к американцам не подвергать себя опасности, таких добровольцев могут быть тысячи.

Спустя 15 месяцев полномасштабной войны известно о по крайней мере 16 добровольцах из США, которые погибли, защищая Украину. Тела павших воинов для захоронения до сих пор получили не все семьи погибших.

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Имена некоторых американских военнослужащих, отдавших жизнь за Украину, уже были известны широкой общественности. 28-летний Эндрю Питерспогиб в феврале 2023 года, воюя в составе Интернационального легиона. За несколько лет до этого он ушел из американской армии. По словам его семьи, на него, как и на многих других американских добровольцев, повлияли кадры из Украины и призывы украинских властей помочь отразить нападение россиян. Отец военного, 53-летний ветеран войны в Персидском заливе Джон Питерс, пытался отговорить сына отправляться на войну, но не смог. В День Поминовения семья Питерса вывесила два флага – украинский и американский – возле своего дома.

Еще один американский доброволец – 45-летний Ник Меймер, прослуживший два десятилетия в армии – погиб в начале мае на Бахмутском направлении. Мужчина, после службы занимавшийся преподаванием английского языка в Испании, в прошлом году рассказывал СМИ, что его привел в Украину "моральный компас". Украинские силы получили останки павшего воина, и его семья надеется, что вскоре они будут возвращены в Соединенные Штаты для достойного захоронения.

26-летний Купер Т. Эндрюс, отставной сержант морской пехоты, погиб в апреле – в результате минометного обстрела при эвакуации граждан в Бахмуте. "У него было такое отношение: "Если я этого не сделаю, кто это сделает?", – вспоминает его мать Уиллоу.

Она также рассказывает, что ее темнокожий сын, столкнувшийся в американской армии с расизмом, провел в Украине несколько месяцев и чувствовал себя в украинском подразделении даже комфортнее, чем в США. По словам матери, он говорил ей о побратимах: "Мы как братья, мама".

20 мая семья Купера провела поминальную службу в его родном городе Кливленд-Хайтс. Останки погибшего военного пока не были возвращены в Соединенные Штаты.

50-летний Грейди Курпаси отправился в Украину в составе группы международных добровольцев в начале полномасштабной войны и принимал участие в сражениях под Киевом и на юге страны. Он пропал без вести в апреле 2022 года и долгие месяцы судьба капитана морской пехоты Курпаси была неизвестна. Вернуть его останки домой удалось только в мае 2023 года.

Еще один бывший американский военный, 33-летний Пит Рид, воевавший в составе морской пихоты в Ираке, Афганистане, Сирии и Йемене, погиб в Украине в феврале 2023 года – менее чем через месяц после того, как отправился в страну в качестве волонтера-медика. В июне состоится церемония прощания с погибшим – его прах семья планирует развеять в месте, которое он часто посещал в детстве.

Близкие погибших в Украине американских военных отмечают – их желание променять безопасность дома на помощь чужой стране было вдохновлено теми же демократическими идеалами, которые лежат в основе службы в вооруженных силах США – любовь к свободе и презрение к тирании.

Иностранные военные в Украине - что нужно знать

На фоне полномасштабной войны в Украине был официально сформирован Интернациональный легион, куда вступили граждане свыше 50 стран.

Все иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в боевых действиях на украинской стороне, были приняты на военную службу в добровольном порядке по контракту и являются комбатантами, объясняли в Генштабе. Российская пропаганда, тем не менее, представляет их как "наемников" и устраивает над ними показательные "суды" в случае их попадания в плен.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркивал, что Интернациональный легион вместе с украинцами защищает европейские ценности в этой войне.

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