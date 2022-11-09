Похоже, жена знала, что будет война. Впрочем, женщина реагировала вполне спокойно.

Майор армии РФ Павел Юрьянов рассказывал своим родным о планах РФ относительно нападения на Украину с территории Гомельщины. Подготовка к полномасштабному вторжению началась еще в 2021 году.

Как свидетельствуют данные из личных переписок майора, проанализированных изданием "Флагшток", морально-психологический дух оккупантов был крайне низким еще на стадии подготовки к войне.

Информация со смартфона позволила идентифицировать его владельца. Как пишут журналисты, телефон принадлежал майору - заместителю командира роты по воспитательной работе 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригад, дислоцирующейся в городе Кяхта Павлу Юрьянову. В галерее смартфона даже было фото паспорта оккупанта. В документе отмечается, что он родился в селе Хоронхой (Республика Бурятия) в 1980 году.

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Переписка с родными подтверждают, что подготовка к нападению на Украину началась еще в 2021 году. В декабре майор написал семье, что выходных больше не будет. Его не отпустили домой даже на Новый год.

Кроме того, переписки четко демонстрируют, что оккупанты находились в подавленном состоянии и понимали, что их готовят к кровавой войне.

Вероятно, жена знала о подготовке к вторжению. Оккупант просил купить успокоительные, жаловался на рабочую нагрузку, но женщина реагировала вполне спокойно без лишних вопросов.

В январе жена покупала Юрьянову китайскую радиостанцию и военную куртку. Похоже, материально-техническое обеспечение было достаточно слабым.

Впрочем, замполит продолжал заниматься пропагандистской работой по дороге в Беларусь. В частности, он организовывал лекции о патриотизме и "борьбе" российских оккупантов с терроризмом.

В конце января российские эшелоны прибыли в Беларусь. Очевидно, 4 февраля оккупант рассказал жене, что это не учения. Он не скрывал, что может никогда больше не вернуться домой.

В телефоне майора также было по меньшей мере 17 рапортов о том, что часть оккупантов не получила обещанные выплаты. Эти военнослужащие были зачислены в состав перед отправкой.

Рабочие переписки в Телеграмм майора подтверждают, что территорию Беларуси россиянам предоставили для агрессии против Украины. В Телеграмм-чате "На баррикады" 6 февраля было опубликовано шифры переговорной таблицы, содержащие названия поселений Гомельской области: полигон Борщевка, полигон Барановичи, н. п. Речица, н. п. Безуево.

Россияне использовали территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника для агрессии против Украины. Вооружение и военную технику отгружали в урочище Дерновичи.

Группировка, сформировавшееся там, принимала участие в военных действиях в Житомирской области, осуществляла захват Чернобыльской АЭС, а также штурмовала северо-западные пригороды Киева.

23 февраля, за день до нападения, майор Юрьянов сфотографировал порядок колонны военной техники из 62 транспортных средств: преимущественно КамАЗы, Уралы и ЗИЛы. 15 марта в колонне было только 15 автомобилей.

Сейчас Юрьянов не активен в социальных сетях: последний зафиксированный визит во Вконтакте состоялся 17 февраля 2022 года. Последние записи, сделанные владельцем телефона, датированы 17 марта. В сети некрологов о гибели Юрьянова нет, как и материалов СМИ на эту тему.

Знакомый Юрьянова в соцсети рассказал журналистам, что он погиб в Украине в марте 2022 года. У Юрьянова остались две несовершеннолетние дочери.

Роль Беларуси в войне против Украины-что известно

Минск помогает Москве вести войну против Украины с первых дней полномасштабного вторжения. Именно с территории Беларуси наступали танки оккупантов на северную часть Украины.

Русская Авиация использует воздушное пространство Беларуси для ракетных ударов по мирным украинским городам.

Кроме того, Беларусь ремонтирует военную технику для армии РФ, служит "хабом" для переброски российской техники и размещает иранские дроны на своей территории.

До конца октября украинские военные сообщили, что ситуация на украинско-белорусской границе контролируемая. В то же время угроза наступления со стороны Беларуси сохраняться до конца года.

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