Падение ракеты произошло на фоне самого крупного массированного удара России по Украине.

Украина сообщила США и союзникам о попытке перехвата российской ракеты вблизи места удара в Польше, пишет CNN со ссылкой на американского чиновника.

Неясно, или это та же самая ракета, которая упала в Польше, но эта информация послужила основой для текущей оценки удара США, отмечает издание.

Американский чиновник сослался на вчерашнюю оценку президента США Джо Байдена, который заявил, что "с точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России".

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Ракета попала в Польшу: что известно

Вчера вечером, 15 ноября, польские СМИ сообщили о взрывах на ферме в Люблинском воеводстве в 8 км от Украины и двух погибших. На место инцидента прибыли военные и правоохранители. Агентство AP со ссылкой на источники в американской разведке писало о падении российских ракет на территории Польши.

Падение ракет произошло на фоне самого крупного массированного удара России по Украине. Под огонь врага, в частности, попала и Львовская область, которая граничит с Польшей.

В России все обвинения отрицали, традиционно заявляя о "провокациях".

Сегодня, 16 ноября, в МИД Польши заявляли, что речь идет о ракете российского производства. Президент Дуда позднее проинформировал, что нет точной информации, кто именно запустил ракету.

Американский президент Джо Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. Вместе с тем в США также рассматривают версию, что ракеты были выпущены украинскими ПВО.

В Польше не считают ракетную атаку преднамеренным нападением. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, РФ несет полную ответственность за атаки. Альнс развернет силы ПВО на восточном фланге.

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