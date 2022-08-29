Напомним, украиснкие бойцы прорвали первую линию обороны оккупантов в Херсонской области.

Известный военный эксперт Олег Жданов напомнил, что российские оккупанты соорудили три линии обороны в Херсонской области.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале, комментируя наступление Вооруженных сил Украины на юге и возможное освобождение оккупированного Херсона.

"Все обрадовались, но давайте дождемся официальную информацию, что касается дальнейшего продвижения ВСУ. Сразу начались вопросы о том, когда берем Херсон, освобождаем и так далее. То я напомню, что на Херсонском направлении противник соорудил три линии обороны. Пока что речь идет о прорыве первой из них. Хотя у нас уже есть опыт. Мы тогда дошли до третьей. Посмотрим", – отметил Жданов. Відео дня:

Он призвал дождаться официальную информацию о том, где именно ВСУ прорвали оборону оккупантов, и результатом чего конкретно этот прорыв был: работы артиллерии и авиации или удачных действии ВСУ в целом.

Наступление ВСУ на юге: что известно

Как сообщал УНИАН, 29 августа ВСУ прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области.

Стало известно, что оккупанты принялись бежать: 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя.

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