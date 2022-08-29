Оккупанты отчитываются, что якобы срабатывает ПВО.

В оккупированном Херсоне прогремело по меньшей мере 8 взрывов. Есть новые "прилеты" по Антоновскому мосту.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

Местные паблики публикуют кадры из Херсона, на которых виден дым. Впоследствии появилась информация о попадании в Антоновский мост.

Відео дня:

На одном из видео виден момент попадания. Над мостом виден дым.

Между тем российские ресурсы пишут, что над городом якобы работает ПВО. В Вооруженных силах Украины удары по Херсону не комментируют.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, в ОК "Пивдень" заявили, что враг отошел со своих позиций в Херсонской области.

"Группировка войск "Каховка" рапортует, что 109-й полк так называемой "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, бежали с поля боя", - говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что прорвано первую линию обороны россиян в Херсонской области.

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