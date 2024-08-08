Издание "Оборонный вестник" оценило ключевые изменения, которые произошли в армии за последние полгода с момента назначения генерал-полковника на пост Главнокомандующего ВСУ.

За полгода генерал-полковник Александр Сырский провел ряд важных изменений в ВСУ, что позволило не только повысить общую эффективность украинской армии, но также создать новые сложности и вызовы для врага, и заложить фундамент, который позволит Украине обеспечить гарантированный отпор вооруженной агрессии.

Об этом говорится в материале "Оборонного весника", который проанализировал деятельность Сырского и его команды с момента назначения генерал-полковника на пост Главнокомандующего ВС Украины, сообщает Центр военной политики и политики безопасности. В материале выделяется несколько ключевых реформ.

Ситуация на фронте

Сырский получил в наследство сложную ситуацию на фронте: продолжалось новое масштабное наступление россиян, начатое в ноябре 2023 года. В настоящее время Силы обороны продолжают вести большую оборонную операцию. Активный фронт боевых действий сегодня составляет 977 км. В целом линия фронта – 3700 км. Для сравнения – длина границы между двумя крупнейшими странами Европы, Францией и Германией составляет 450 километров.

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"По применению сил и средств война достигла уровня Второй мировой войны. С 2022 года количество российских танков выросло вдвое – с 1700 до 3500. Артиллерийские системы выросли втрое, а бронетранспортеры – с 4500 до 8900. Для вторжения в Советский Союз Гитлер использовал около 3800 танков. Путин против Украины сейчас использует 3500", - отмечается в материале.

Перед Сырским стояла задача уничтожить максимальное количество врага и его резервов. В ходе большой оборонной операции враг понес наибольшие потери за время полномасштабного вторжения. С 15 ноября 2023 года, когда российские оккупанты начали масштабное наступление сначала на Авдеевском направлении, а затем и на других, потери врага по состоянию на начало августа 2024 года в личном составе составили 269 800 погибших и раненых, в танках – 3040, боевых бронированных. 6182, артиллерийские системы – 8698.

В итоге, хотя противник и имел тактические успехи, Силам обороны удалось не допустить потери ключевых рубежей и районов обороны, сдержать продвижение противника вглубь территории нашей страны. Наиболее характерными эпизодами ведения боевых действий за эти полгода стали сдерживание нашими войсками продвижения противника на Авдеевском направлении и его остановка на Харьковском направлении.

Главнокомандующим ВС Украины очерчены следующие приоритеты для остановки вооруженной агрессии РФ:

беспилотные системы и системы РЭБ,

создание резервов,

подготовка и внедрение новой доктрины в применении авиации,

сохранение жизни военнослужащих.

Оптимизация структуры ВСУ

Отдельно "Оборонный вестник" отмечает проведение в феврале-марте 2024 года аудита, который выявил необоснованное увеличение штатной численности некоторых структурных подразделений и органов военного управления, в результате чего было принято решение об их оптимизации. В настоящее время проходят организационные мероприятия по расформированию, переподчинению и оптимизации около 60 военных организационных структур, а также подразделений Генерального штаба и Аппарата Главнокомандующего ВС Украины. Это позволяет устранить дублирование функций и выполнения несвойственных задач, обеспечивает рациональное использование квалифицированного и подготовленного офицерского состава для доукомплектования органов военного управления оперативного уровня и боевых воинских частей в количестве около 20 тыс. человек.

Также командованием ВСУ было проведено изменение оперативно-стратегического построения войск, что позволило усовершенствовать систему управления войсками, оптимизировать количество группировок войск и уточнить формы их применения. Разработаны проекты Стратегий развития видов, отдельных родов войск ВС Украины, сформирована перспективная структура Вооруженных Сил образца 2035 года, которая должна обеспечить гарантированный отпор вооруженной агрессии, адекватное реагирование на угрозы национальной безопасности Украины в военной сфере.

Беспилотные системы и РЭБ

В Вооруженных Силах Украины первыми в мире создан отдельный род войск – Силы беспилотных систем. В реалиях современных боевых действий количество поражений беспилотниками выходит на один уровень с артиллерией, что делает дроны одним из приоритетов для войск. Количество дронов, поставивших на фронт за 6 месяцев этого года, уже значительно превышает количество поставленных за весь период широкомасштабного вторжения.

Начата трансформация украинской армии в высокотехнологичную армию, где воины будут максимально обеспечены технологиями, которые помогут получить преимущество над врагом и, главное, сохранить жизнь наших воинов. Создана рабочая группа, в которую вошли командиры с уникальным боевым опытом применения беспилотных систем. Эта группа работает под председательством лично Главнокомандующего Александра Сырского. Задача – масштабирование удачного опыта использования БпЛА.

Наращиваются возможности поражения врага в тылу. В первой половине 2024 года Силы обороны нанесли поражение по около 200 важным объектам в тылу противника, что позволило снизить наступательный потенциал противника.

За последние полгода существенно усилено использование РЭБ на тактическом уровне и развернута система оповещения о БпЛА противника. В настоящее время идет формирование дополнительных подразделений РЭБ в составе общевойсковых бригад, что существенно повысит их способность действовать в сложной радиоэлектронной обстановке. Вводится эшелонированная система РЭБ по БпЛА, подтвердившая ее эффективность на поле боя. Только за период с 22 по 27 июля 2024 г. было подавлено 7 916 БпЛА противника.

Создание резервов и повышение качества их подготовки

Одна из важных задач сил обороны - формирование новых хорошо подготовленных резервов, а также усиление качества подготовки в Украине. Один из элементов - включение в программу базовой общевойсковой подготовки изучения вопросов борьбы с БПЛА и применения средств РЭБ/РЭР (окопного, ближнего действия).

Как отмечает "Оборонный вестник", сейчас внедряется эффективная система рекрутинга, позволившая вовлечь в Сил обороны значительное количество лиц. Идет активная работа по подготовке военнослужащих за границей.

Сохранение жизни солдата

"Очень важная приоритетная задача, которую ставит руководство ВС Украины – максимальное сохранение жизни украинских воинов.

"По инициативе Главнокомандующего уже началось внедрение комплексной программы действий "Сохранение жизни военнослужащих". Программа разрабатывалась с участием боевых медиков, лучших инструкторов учебных центров, волонтеров и общественных деятелей", - отмечает ОВ.

Особое внимание уделяется усовершенствованию подготовки украинских защитников, повышению качества их обучения, улучшению оказания медицинской помощи на всех этапах, обеспечению отдыха личного состава, выполняющих боевые задания, и ряд других мероприятий, говорится в материале.

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