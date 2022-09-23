Сегодня два дрона-камикадзе Shahed – 136 попали в админздание, пять - сбито во время двух атак на Одессу.

В Одессе стало известно о человеке, который пострадал в результате атаки вражескими дронами-камикадзе.

Об этом сообщил начальник Одесской областной государственной администрации Максим Марченко.

"Сегодня враг атаковал Одессу дрона-камикадзе Shahed-136. К сожалению, один человек погиб, один ранен, разрушено административное здание. Впоследствии враг совершил еще одну атаку дронами, которые были сбиты над Черным морем нашими подразделениями противовоздушной обороны", - сказал Марченко.

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Он добавил, что такие дроны оккупанты все чаще начали использовать и в соседних областях Украины. Марченко попросил людей не стоять на улице во время воздушной тревоги и не смотреть, куда летит дрон, а прятаться в укрытиях. Начальник ОВА подчеркнул, что радиус поражения такими дронами достаточно велик.

В службе связей с общественностью воздушного командования "Юг" сообщили, что только в промежуток времени с 17:00 до 18:00 силами и средствами противовоздушной обороны было сбито четыре вражеских дрона-камикадзе Shahed-136 иранского производства. Этими дронами российские оккупационные войска пытались атаковать Одессу.

Аака дронов на Одессу - что известно

23 сентября днем враг атаковал Одессу дронами-камикадзе из Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погибло гражданское лицо. Еще один иранский дрон-камикадзе Shahed 136 (Шахид-136) ВСУ удалось сбить. Известно о четырех поврежденных жилых домах.

Иранские дроны в РФ-что известно

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

Уже 13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 вблизи Купянска Харьковской области. Военные подтверждали, что Shahed-136, перекрашены в русские цвета и переименованы в"Герань-2", все чаще фиксируют возле позиций украинской бронетанковой и артиллерийской техники.

По словам представителя Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, эти БПЛА можно сбивать различными средствами ПВО и даже стрелковым оружием, но лучше всего для этого подходят зенитные пушки, а также украинская "Шилка" или немецкий "Гепард".

По мнению западных специалистов, Shahed-136 могут предоставить России "мощную противоположность" высокотехнологичным системам вооружения, таким как HIMARS, которые Украина получила от США.

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