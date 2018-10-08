Офицер показал, как ВСУ разбомбили позицию боевиков на Донбассе (видео)

Террористы получили "по зубам" на Донбассе, соответствующее видео показал офицер ВСУ.

Украинские военные на Донбассе нанесли очередной урон террористам в ответ на постоянные огневые провокации.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", опубликовав видео.

"Итак, разгневанные "ОСы" (бойцы Операции Объединенных сил - Ред.) решили на Авдеевском направлении ВОПу противника сделать "шмаки-бум", – говорится в подписи к ролику.

Когда было снято видео, офицер не уточнил.

Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, ВСУ заняли новые позиции в зоне проведения ООС на Донбассе. Теперь более 6 кв.км находятся под их контролем.