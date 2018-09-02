Бесславные ублюдки
Омерзительная жизнь марионеток Кремля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заканчивается бесславной смертью. Вне зависимости от «статуса», которого им удалось правдами и неправдами добиться за годы российской агрессии против Украины.
Кончина главаря «молодой республики» «ДНР» Александра Захарченко глобально ничем не отличается от ликвидации других узнаваемых пророссийских боевиков на Донбассе. Не успел он объявить трехдневный траур в «ДНР» по скончавшемуся накануне Иосифу Кобзону, который всячески поддерживал «право на самоопределение» бурятских танкистов на украинских территориях, как и по нему самому зазвонил колокол.
Как сообщили вечером в пятницу, 31 августа, российские СМИ, в центре Донецка, то возле кафе «Сепаратист», которое располагается недалеко от «ставки» Захарченко, прогремел взрыв. Сначала источники с места событий утверждали, что после мощного взрыва стало известно – пострадал один человек, но его личность не была установлена. А немногим позже появилась информация, что в результате полученных во время взрыва ранений в местной больнице скончался главарь «ДНР» Александр Захарченко.
Пока в Донецке, уже традиционно, начался плач о таинственных украинских диверсантах, совершивших это дерзкое преступление, в Службе безопасности Украины подтвердили, что в результате взрыва Захарченко погиб. «Информация, которая поступает в Службу безопасности Украины, подтверждает, что сегодня произошел взрыв, в результате чего погиб Захарченко и не только он», - заявил в эфире одного из украинских телеканалов руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.
«У нас есть основания полагать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отжатого в течение 2014-2018 годов», - сказал он.
«Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб устранить довольно одиозную фигуру, которая - у нас есть информация - мешала россиянам... и сегодня стала лишней», - добавил Гуськов.
Версий может быть множество, но факт остается фактом: Россия, руками ли местного криминалитета или силами своих спецслужб, убирает неугодных ей «вождей». Кремлю сегодня не нужны лишние свидетели всех бесчинств, которые происходили на Донбассе с 2014 года.
К слову, в РФ уже успели заявить, что за убийством главаря «ДНР» Захарченко стоит… Украина. «В Донецке в ходе террористического акта погиб глава «ДНР» Захарченко. Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Впрочем, ей и другим российским обличителям «киевского режима» хочется напомнить, что не Захарченко единым пополнились как черноземы вокруг Луганска и Донецка, так и подмосковная земля. Неужели и в Москву дотянулись хищные щупальца «киевской хунты»?
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Так, самого первого командира боевиков «ЛНР» Александра Беднова по кличке «Бэтмен» ликвидировали свои же «милиционеры молодой республики», во время попытки его задержания в поселке Георгиевка под Луганском в январе 2015 года. Тогда никто не отрицал, что устранение Бэтмена – непосредственный приказ тогдашнего лидера «ЛНР» Игоря Плотницкого. Последний, будучи еще «министром обороны», обижался, что Беднов публично называет его «министром-самозванцем». Позже Бэтмен едва не составил Плотницкому конкуренцию на «выборах» в «ЛНР», и, естественно, было проще его ликвидировать, чем ждать «государственного переворота». Что и произошло.
Следующим, кто попал под зачистку в «ЛНР» в мае 2015 года, стал командир механизированной бригады «Призрак» Алексей Мозговой. Его автомобиль из засады был обстрелян из автоматов на трассе в районе Алчевска. В этот раз, впрочем, в «ЛНР» поспешили обвинить во всем «киевских диверсантов». Однако на деле Мозговой ранее сам неоднократно заявлял, что его бригада и Алчевск в принципе не подчинаются Луганску. К тому же, на него в марте того же года уже было совершено покушение. Фактически, к моменту убийства, Мозговой был последним из полевых командиров, который отказывался подчиняться Плотницкому.
В декабре 2015 года был ликвидирован еще один луганский командир – лидер одного из казачьих полков Павел Дремов, едва успевший сочетаться узами брака, был взорван на трассе между Первомайском и Стахановым в Луганской области. Любопытно, что свадьбу он отгулял в Санкт-Петербурге, а в день гибели ехал праздновать вторую часть «марлезонского балета», уже в родном Стаханове. Но не доехал. Опять же, Дремов конфликтовал с Плотницким, обвиняя последнего в коррупции, в частности, в разворовывании российской гуманитарной помощи.
Следующий фигурант, участвующий в создании псевдореспублик на территории Украины, и вовсе погиб в подмосковье. Главарь харьковской террористической группировки «Оплот» Евгений Жилин был убит в сентярбе 2016 года в перестрелке в ресторане «Ветерок». Любопытно, что через два года один из его соратников Денис Лотов заявил, что организовали это убийство лично Захарченко и «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев, больше известный, как «Ташкент». По словам Лотова, Захарченко и Тимофеев «отжали» у Жилина на границе два заполненных курятиной грузовика. Мол, Жилин после этого сказал Захарченко, что имеет информацию, из-за которой «главарь» «ДНР» может лишиться должности. «И через несколько дней после этого разговора был последний его приезд в ресторан «Ветерок», где его убили», - рассказал Лотов.
Дальше череда смертей и вовсе переместилась в Донецкую область. В октябре 2016 года в лифте дома, где бывший автомойщик успел отжать себе хорошую квартирку, сработало самодельное взрывное устройство. Будучи в эпицентре взрыва, россиянин Арсений Павлов, получил травмы, несовместимые с жизнью. Так был ликвидирован командир батальона «Спарта» «Моторолла». И снова в «ДНР» разразились гневными возгласами в адрес Украины, мол, коварные укры заслали в центр Донецка диверсионно-разведывательную группу, чтобы лишить «Мотороллу» жизни. Впрочем, другая версия гласила о том, что Павлова ликвидировали донецкие партизаны. А еще одна – что убийство произошло с разрешения Кремля и совершили его люди еще одного боевика, главаря «пятнашки» Абхаза.
Следующим в ад отправился еще один главарь боевиков «ЛНР» Валерий Болотов. В январе 2017 года стало известно, что он якобы умер дома от остановки сердца. Впрочем, близкие Болотова в официальную версию от «ЛНР» не поверили. Мол, не было у него никаких проблем с сердцем. По их версии, Болотова отравили. К слову перед смертью, в декабре 2016 года, Болотов дал интервью одному из российских СМИ, в котором наговорил много нелицеприятного о своем «преемнике» - Игоре Плотницком. Совпадение?
Дальнейшие разборки «пауков в банке «ЛНР»» продолжились менее, чем через месяц после смерти Болотова. В начале февраля 2017 года в Луганске вместе со своим джипом взлетел на воздух начальник «управления народной милиции» Олег Анащенко. Однако Анащенко был одним из фигурантов «дела о государственном перевороте» против Плотницкого (в сентябре 2016 года в Луганске происходила массовая зачистка – арестовывали всех подозреваемых, в том числе «экс-командующего народной милиции» Виталия Киселева и экс-премьера «ЛНР» Ципкалова, последний, к слову, позже «повесился» в камере). В общем, еще один потенциальный конкурент Плотницкого был устранен. Впрочем, уже к концу года – в ноябре 2017 года и сам Плотницкий оказался не у дел. Правда, был не убит, а «отстранен» от должности и сбежал в Москву.
А замыкает этот прекрасный список командир батальона «Сомали» Михаил Толстых по кличке «Гиви». 8 февраля 2017 года в Донецке «Гиви» был взорван в своем кабинете. И, несмотря на то, что виновными, традиционно, стали «украинские диверсанты», более правдоподобно выглядела версия о внутреннем противостоянии в «ДНР» и подготовке Москвой сценариев по возврату оккупированного Донбасса Украине.
…Эта версия и сегодня не лишена смысла. Учитывая активизацию пророссийских политических сил на украинском избирательном поле и утилизацию непосредственных исполнителей воли Кремля на оккупированном Донбассе, не исключено, что следующим этапом станут новые «мирные» переговоры.
УНИАН