Бесславные ублюдки

Кончина главаря «молодой республики» «ДНР» Александра Захарченко глобально ничем не отличается от ликвидации других узнаваемых пророссийских боевиков на Донбассе. Не успел он объявить трехдневный траур в «ДНР» по скончавшемуся накануне Иосифу Кобзону, который всячески поддерживал «право на самоопределение» бурятских танкистов на украинских территориях, как и по нему самому зазвонил колокол.

Как сообщили вечером в пятницу, 31 августа, российские СМИ, в центре Донецка, то возле кафе «Сепаратист», которое располагается недалеко от «ставки» Захарченко, прогремел взрыв. Сначала источники с места событий утверждали, что после мощного взрыва стало известно – пострадал один человек, но его личность не была установлена. А немногим позже появилась информация, что в результате полученных во время взрыва ранений в местной больнице скончался главарь «ДНР» Александр Захарченко.

Пока в Донецке, уже традиционно, начался плач о таинственных украинских диверсантах, совершивших это дерзкое преступление, в Службе безопасности Украины подтвердили, что в результате взрыва Захарченко погиб. «Информация, которая поступает в Службу безопасности Украины, подтверждает, что сегодня произошел взрыв, в результате чего погиб Захарченко и не только он», - заявил в эфире одного из украинских телеканалов руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

«У нас есть основания полагать, что смерть Захарченко может быть результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса, отжатого в течение 2014-2018 годов», - сказал он.

«Но мы не исключаем и попытки российских спецслужб устранить довольно одиозную фигуру, которая - у нас есть информация - мешала россиянам... и сегодня стала лишней», - добавил Гуськов.

Версий может быть множество, но факт остается фактом: Россия, руками ли местного криминалитета или силами своих спецслужб, убирает неугодных ей «вождей». Кремлю сегодня не нужны лишние свидетели всех бесчинств, которые происходили на Донбассе с 2014 года.

К слову, в РФ уже успели заявить, что за убийством главаря «ДНР» Захарченко стоит… Украина. «В Донецке в ходе террористического акта погиб глава «ДНР» Захарченко. Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Впрочем, ей и другим российским обличителям «киевского режима» хочется напомнить, что не Захарченко единым пополнились как черноземы вокруг Луганска и Донецка, так и подмосковная земля. Неужели и в Москву дотянулись хищные щупальца «киевской хунты»?

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Так, самого первого командира боевиков «ЛНР» Александра Беднова по кличке «Бэтмен» ликвидировали свои же «милиционеры молодой республики», во время попытки его задержания в поселке Георгиевка под Луганском в январе 2015 года. Тогда никто не отрицал, что устранение Бэтмена – непосредственный приказ тогдашнего лидера «ЛНР» Игоря Плотницкого. Последний, будучи еще «министром обороны», обижался, что Беднов публично называет его «министром-самозванцем». Позже Бэтмен едва не составил Плотницкому конкуренцию на «выборах» в «ЛНР», и, естественно, было проще его ликвидировать, чем ждать «государственного переворота». Что и произошло.

Следующим, кто попал под зачистку в «ЛНР» в мае 2015 года, стал командир механизированной бригады «Призрак» Алексей Мозговой. Его автомобиль из засады был обстрелян из автоматов на трассе в районе Алчевска. В этот раз, впрочем, в «ЛНР» поспешили обвинить во всем «киевских диверсантов». Однако на деле Мозговой ранее сам неоднократно заявлял, что его бригада и Алчевск в принципе не подчинаются Луганску. К тому же, на него в марте того же года уже было совершено покушение. Фактически, к моменту убийства, Мозговой был последним из полевых командиров, который отказывался подчиняться Плотницкому.

В декабре 2015 года был ликвидирован еще один луганский командир – лидер одного из казачьих полков Павел Дремов, едва успевший сочетаться узами брака, был взорван на трассе между Первомайском и Стахановым в Луганской области. Любопытно, что свадьбу он отгулял в Санкт-Петербурге, а в день гибели ехал праздновать вторую часть «марлезонского балета», уже в родном Стаханове. Но не доехал. Опять же, Дремов конфликтовал с Плотницким, обвиняя последнего в коррупции, в частности, в разворовывании российской гуманитарной помощи.

Следующий фигурант, участвующий в создании псевдореспублик на территории Украины, и вовсе погиб в подмосковье. Главарь харьковской террористической группировки «Оплот» Евгений Жилин был убит в сентярбе 2016 года в перестрелке в ресторане «Ветерок». Любопытно, что через два года один из его соратников Денис Лотов заявил, что организовали это убийство лично Захарченко и «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев, больше известный, как «Ташкент». По словам Лотова, Захарченко и Тимофеев «отжали» у Жилина на границе два заполненных курятиной грузовика. Мол, Жилин после этого сказал Захарченко, что имеет информацию, из-за которой «главарь» «ДНР» может лишиться должности. «И через несколько дней после этого разговора был последний его приезд в ресторан «Ветерок», где его убили», - рассказал Лотов.

Дальше череда смертей и вовсе переместилась в Донецкую область. В октябре 2016 года в лифте дома, где бывший автомойщик успел отжать себе хорошую квартирку, сработало самодельное взрывное устройство. Будучи в эпицентре взрыва, россиянин Арсений Павлов, получил травмы, несовместимые с жизнью. Так был ликвидирован командир батальона «Спарта» «Моторолла». И снова в «ДНР» разразились гневными возгласами в адрес Украины, мол, коварные укры заслали в центр Донецка диверсионно-разведывательную группу, чтобы лишить «Мотороллу» жизни. Впрочем, другая версия гласила о том, что Павлова ликвидировали донецкие партизаны. А еще одна – что убийство произошло с разрешения Кремля и совершили его люди еще одного боевика, главаря «пятнашки» Абхаза.

Следующим в ад отправился еще один главарь боевиков «ЛНР» Валерий Болотов. В январе 2017 года стало известно, что он якобы умер дома от остановки сердца. Впрочем, близкие Болотова в официальную версию от «ЛНР» не поверили. Мол, не было у него никаких проблем с сердцем. По их версии, Болотова отравили. К слову перед смертью, в декабре 2016 года, Болотов дал интервью одному из российских СМИ, в котором наговорил много нелицеприятного о своем «преемнике» - Игоре Плотницком. Совпадение?

Дальнейшие разборки «пауков в банке «ЛНР»» продолжились менее, чем через месяц после смерти Болотова. В начале февраля 2017 года в Луганске вместе со своим джипом взлетел на воздух начальник «управления народной милиции» Олег Анащенко. Однако Анащенко был одним из фигурантов «дела о государственном перевороте» против Плотницкого (в сентябре 2016 года в Луганске происходила массовая зачистка – арестовывали всех подозреваемых, в том числе «экс-командующего народной милиции» Виталия Киселева и экс-премьера «ЛНР» Ципкалова, последний, к слову, позже «повесился» в камере). В общем, еще один потенциальный конкурент Плотницкого был устранен. Впрочем, уже к концу года – в ноябре 2017 года и сам Плотницкий оказался не у дел. Правда, был не убит, а «отстранен» от должности и сбежал в Москву.

А замыкает этот прекрасный список командир батальона «Сомали» Михаил Толстых по кличке «Гиви». 8 февраля 2017 года в Донецке «Гиви» был взорван в своем кабинете. И, несмотря на то, что виновными, традиционно, стали «украинские диверсанты», более правдоподобно выглядела версия о внутреннем противостоянии в «ДНР» и подготовке Москвой сценариев по возврату оккупированного Донбасса Украине.

…Эта версия и сегодня не лишена смысла. Учитывая активизацию пророссийских политических сил на украинском избирательном поле и утилизацию непосредственных исполнителей воли Кремля на оккупированном Донбассе, не исключено, что следующим этапом станут новые «мирные» переговоры.

УНИАН