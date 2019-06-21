В отпуск лоукостером: как не разориться на путешествии бюджетными авиалиниями

Безвизовый режим с Евросоюзом, безусловно, открыл для украинцев новые возможности для быстрых и несложных для самостоятельного планирования путешествий. Кто-то грезит о загадочной Скандинавии, кому-то больше по душе погреться на Средиземноморском побережье, а кого-то манят изысканные европейские культурные столицы, да чтобы при этом не пришлось заплатить все деньги мира и умаяться со сбором документов для получения визы. А еще безвиз помог приходу в Украину лоукостеров. Ведь так как у украинцев наконец появилась возможность спонтанно отправиться в путешествие на выходные или праздники в Европу, соответственно, и спрос на авиаперелеты вырос.

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Пролистываешь страницы в Интернете – и, вот они, такие привлекательные авиабилеты по 10-20 евро в Европу. Так и тянет все бросить и сразу же купить их, ведь предложение ограничено, а желающих наверняка много! Шутки ли, за 1000-1500 гривень смотаться туда-обратно в отпуск или просто на уик-энд в совершенно другую страну, когда билеты на поезда по Украине обходятся по 600 гривень в один конец, в пути придется провести часов 10, да и попробуй их еще купи в топ-сезон.

Однако не стоит торопиться с покупкой, не просчитав все до мелочей. Ведь порой за заманчивой ценой бюджетных авиаперевозчиков скрывается один очень ощутимый нюанс, который может «свести на нет» все ваши попытки сэкономить на дороге. Дело в том, что многие лоукостеры выполняют рейсы совсем не в крупные аэропорты с налаженной системой трансферов, находящиеся в 10-15 минутах езды на метро от города. Вместо этого они прилетают куда-то в Богом забытое место, из которого вам будет не так уж легко выбраться (и совсем недешево).

Приведу пример из жизни. Однажды мне пришлось лететь в Германию через аэропорт Франкфурт-Хан (Flughafen Frankfurt-Hahn). Я хорошо представляла себе все «прелести» этого маршрута, но другого варианта у меня не было – это был единственный подходящий мне по времени и территориально рейс на нужную дату. Потому я пошла на сознательный риск. Однако часто цены на билеты до этого аэропорта выглядят настолько привлекательными, что туристы берут их, не особо выясняя, как добираться дальше. А дальше начинается самое интересное.

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Начнем с того, что многих вводит в заблуждение само название аэропорта – созвучное с городом Франкфурт-на-Майне. Однако на деле расстояние между аэропортом и крупнейшим финансовым центром страны – около 120 километров, а автобусов между ними курсирует за день не так уж и много.

Аэропорт Франфурт-Хан – это в первую очередь грузовой аэропорт, оборудованный на месте бывшей авиабазы НАТО в западногерманской земле Рейнланд-Пфальц. Как аэропорт он начал использоваться лишь в 90-х годах и в первую очередь занимается именно перевозками грузов, а между делом принимает рейсы пары-тройки лоукостеров, в том числе хорошо знакомых нам Ryanair и Wizzair. Потому, разумеется, на развитую инфраструктура для пассажирских авиаперевозок тут надеяться не стоит. Железной дороги здесь тоже нет. На помощь приходят только несколько автобусных рейсов за день – на сам Франкфурт, а также на Кельн, Людвигсхафен и Люксембург, с не самым интенсивным интервалом (подробное расписание можно узнать по ссылке), а также такси, которое в Германии стоит очень дорого.

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По факту, здесь даже города нет как такового рядом. Это просто ангар посреди поля с огромной взлетной полосой и несколькими административными зданиями вокруг. Один из ближайших населенных пунктов - одноименная коммуна Хан с населением в 165 человек находится аж в 4,5 километрах от аэропорта, и она вряд ли вам пригодится. А вот до ближайшего крупного города – Кобленца, откуда вы наверняка сможете уехать куда угодно дальше, аж 70 километров.

Мне из аэропорта Франкфурт-Хан нужно было попасть в Штутгарт, а это ни много, ни мало – около 250 километров. Рейс «Киев – Франкфурт-Хан» прилетал в 9 с лишним утра и у меня было всего полчаса на то, чтобы попасть на отходящий в 9:50 автобус через Майнц, где я бы смогла пересесть на скоростной поезд. В итоге мне пришлось проделать настоящий квест.

Во-первых, я специально забронировала место в первом ряду в проходе, чтобы первой покинуть самолет (а это была зима и быстро выбраться из середины салона было б нереально, пока все не оденут пуховики и не заберут багаж). На руку мне сыграло то, что самолеты во Франкфурт-Хане прилетают практически под терминал, а потому не нужно ждать автобус – вас просто за пару минут любезно сопроводят сразу до паспортного контроля. Еще один условный плюс – отсутствие больших очередей, поскольку туда редко одновременно прилетает сразу несколько рейсов.

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В итоге за 15 минут я проделала все процедуры и бегом прибежала на остановку (которых там несколько, в зависимости от направления). Дальше я успешно села на автобус до Майнца, заплатив за билет около 10-12 евро. Водитель оказался выходцем из СССР, потому решил еще минут 15 подождать других пассажиров нашего рейса, понимая, что следующий автобус заберет их не скоро. Но это скорее исключение, сами немцы обычно ездят строго по расписанию. Примерно через час я оказалась на железнодорожном вокзале в Майнце, купила в автомате билет на поезд за 46 евро (гораздо дешевле в Германии брать билеты на поезда заранее, но я до последнего не знала, когда и куда я попаду к железной дороге) и таки успела попасть на вечернее мероприятие в Штутгарте.

И того дорога из Киева до Штутгарта обошлась мне почти в 100 евро (при дешевом билете на самолет за 30 евро пришлось потратить дополнительные 60 евро на трансфер), а на дорогу ушло около 9 часов (дорога до аэропорта в Киеве, регистрация, полет, дорога от аэропорта до Штутгарта). Да, это вам не Киев, где аэропорт, обслуживающий преимущественно лоукостеры, находится в черте города, и вы можете добраться туда на такси за 100 гривень посреди ночи…

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Конечно, я могла бы немного уменьшить затраты на проезд по Германии, если бы у меня не было привязки ко времени начала события. Тогда бы я забронировала себе билеты на автобус и поезд с запасом, и мне удалось бы сэкономить примерно 30 евро. Однако все равно, во многих странах Европы билеты на междугородние поезда и автобусы все равно стоят в среднем от 10-20 евро, если ехать больше получаса-часа. Потому единственным экономным вариантом дороги от аэропорта в город является только городской транспорт, который обойдется в среднем в 2-3 евро.

Мораль: если видите привлекательные предложения от лоукостеров, даже если речь идет о довольно известных и популярных городах, лучше перед покупкой выясните, как далеко аэропорт находится от города и какие там трансферные возможности. Также постарайтесь заранее просчитать, на какой автобус или поезд вы успеваете (лучше планировать с запасом – вдруг самолет задержится или очереди в аэропорту будут) и, по возможности, купить билет заранее – тогда вам будет гарантированно место в салоне, ведь такие пассажиры в приоритете, да и дешевле обойдется.

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Другой важный момент – в крупных городах есть несколько аэропортов. Как правило, главный из них в разы удобнее по ряду показателей – от удобств до количества проходящего через него транспорта, и принимает в первую очередь рейсы крупных авиакомпаний, у которых и билеты существенно дороже. Тогда как лоукостеры прилетают в аэропорты, в которых есть название нужного вам города, но на деле они расположены довольно далеко. Например, аэропорт Стокгольм-Скавста в 100 километрах от самого Стокгольма или Дюссельдорф-Веце в 80 километрах от самого Дюссельдорфа. Таким образом, вы уже мысленно представляете, что вы приземлитесь и через час уже будете гулять по улицам нового города, а на деле – вам еще до него придется добираться пару часов.

К слову, этот момент еще и очень важно учитывать тем туристам, которые планируют самостоятельный перелет с пересадкой, покупая билеты у разных авиакомпаний. Ведь вполне возможно, что вы прилетите из Киева в аэропорт Варшава-Шопен, а второй рейс у вас будет из аэропорта Варшава-Модлин, расстояние между которыми почти 50 километров. Впрочем, о том, как лучше подобрать авиамаршрут с пересадкой, мы расскажем чуть позже.

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Еще один важный момент - учитывать время прибытия в аэропорт. Часть лоукостеров вылетают из Киева вечером и прибывают на место около 10-11 вечера. С одной стороны, это удобно - можно сразу после работы на самолет успеть. Но есть одно «но». В большинстве аэропортов, особенно небольших или обслуживающих бюджетные авиалинии, трансферы налажены в дневное время, тогда как после 11 есть надежда уехать только в тех городах, где от аэропорта ходит метро или городские электрички. Например, из аэропортов Вены или Берлина можно уехать даже ночью, а вот из условного Меммингена – еще не факт…

Еще один пример из жизни. Лет 10 назад, когда я была совсем неопытным путешественником, мы летели вечерним рейсом из Киева в Краков через аэропорт в Катовице. Мы приземлились около 10 вечера, прошли все таможенные процедуры и начали думать, как отсюда выбраться – спланировать маршрут заранее мы не додумались. А ведь до Кракова от аэропорта около 100 километров, да и до самого городка Катовице тут километров 30. На помощь нам пришли предприимчивые поляки (а, возможно, не обошлось и без смекалки наших братьев-украинцев). По крайней мере, схема весьма знакомая. Частный микроавтобус приезжает в аэропорт якобы кого-то встретить, а на деле они подходят к растерянным пассажирам киевского рейса и предлагают за определенную сумму «подбросить» их до города. Мол, мы тут приехали своих забрать, но у нас есть свободные места. Нам повезло, да и сумма оказалась вполне подъемной, но на такой случай все же лучше не надеяться.

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С получением безвиза с Евросоюзом и последующим приходом на наши рынки лоукост-авиаперевозчиков, многие украинцы начали планировать небольшие поездки в Европу. И важную роль в таких путешествиях для многих играет как раз бюджетность, которая зависит от того, насколько внимательно и ответственно мы подходим к планированию.

«Умных» вам путешествий, которые больше обогащают вас эмоциями и впечатлениями, чем разоряют финансово!

Марина Григоренко